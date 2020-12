AstraZeneca koroonavaktsiin sai Suurbritannias kasutusloa

Valitsuse kõneisik ütles, et kabinet kiitis heaks Ühendkuningriigi ravimiameti soovituse anda AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli koroonavaktsiinile riigis kasutusluba.

Suurbritannia on esimene riik, mis andis sellele vaktsiinile ametliku kasutusloa.

Tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et vaktsiini laialivedamine algab 4. jaanuaril.

Erinevalt Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinist, mis vajavad transportimiseks ja hoidmiseks eriti madalaid temperatuure, võib AstraZeneca ja Oxfordi vaktsiini hoida ja transportida tavalisel külmkapi temperatuuril.

"Suurepärane on lõpetada 2020. aasta sellise lootuse hetkega," säutsus Hancock Twitteris.

AstraZeneca tegevdirektor Pascal Soriot teatas pühapäeval, et vaktsiin annab sajaprotsendise kaitse haiglaravi nõudvate tõsiste COVID-19 juhtumite vastu.

Tema veendumuse kohaselt tõestavad katsetused, et AstraZeneca vaktsiin on sama efektiivne kui Pfizer/BioNTechi ja Moderna oma. Esimene on 95- ja teine 94,5-protsendise tõhususega.

"Enda arvates oleme mõelnud välja võiduvalemi ja selle, kuidas saavutada efektiivsus, mis oleks kahe doosi järel sama tõhus kui teistel," ütles Soriot ja lubas andmed ka avaldada.

Today's approval of the @UniofOxford / @AstraZeneca #coronavirus vaccine is a great day for British science supported by the UK government & NHS.



THANK YOU to all those involved



1/2 pic.twitter.com/uvA7g2FT1M