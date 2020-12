Suurbritannia tervishoiuamet (NHS) plaanib nädalas koroonaviiruse vastu vaktsineerida kaks miljonit inimest ja jõuda mai lõpuks 30 miljoni kaitsesüstituni, mis tähendaks, et piiranguid saab lihavõttepühadeks leevendada.

Suurbritannia tervishoiuamet (NHS) on kindel, et veebruariks suudetakse nädalas vaktsineerida üle kahe miljoni inimese, teatas The Times.

"Meie eesmärk on vaktsineerida inimesed nii kiiresti kui võimalik, kõik sõltub sellest, kuidas tootjad suudavad ravimit meile tarnida," ütles NHS-i meditsiinidirektor Stephen Powis.

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni sõnul on kõige määravam koroonavaktsiinide kättesaamine tarnijatelt.

"Niipea, kui meil on olemas vaktsiinid, saame need kohe inimestele anda, tänu Oxfordi vaktsiinile on meil lõpuks tunneli lõpus valgus," ütles Johnson.

Erinevalt Pfizer/BioNTech vaktsiinist, mida tuleb hoida ülimadalal temperatuuril, saab Oxfordi AstraZeneca vaktsiini hoida tavalises külmikus.

NHS-il on järgmise nädala esmaspäevaks vaktsineerimiseks saadaval 530 000 Oxfordi vaktsiinidoosi.

"Me plaanime toota kaks miljonit doosi toota nädalas ja kümneid miljoneid järgmise aasta esimestel kuudel," teatas AstraZeneca tegevjuht Pascal Soriot.

Pärast seda kui Suurbritannia regulaatorid ütlesid, et Oxfordi AstraZenecca ühekordne vaktsiinidoos tagab 70-protsendilise immuunsuse, keskendudakse edaspidi ühe doosi andmisele ja teine annus lükatakse edasi kuni kolm kuud.

Sarnast strateegiat rakendatakse ka Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiiniga.

"Mõlema vaktsiini kaitse on pärast esimest doosi väga kõrge, kuid vaktsineeritud peavad kinni pidama sotsiaalsest distantseerumisest, kuni on selge, et nad ei kujuta ohtu teistele," ütles Inglismaa tervishoiuministeeriumi peadirektori asetäitja Jonathan Van-Tam.

"Mõlemad vaktsiinid pakuvad peale esimest doosi hea immuunsuse, kõik Oxfordi AstraZeneca ravimi saajad ei pidanud peale koroonaviirusega haigestumist hiljem enam haiglasse minema," lisas Jonathan Van-Tam.

Suurbritannia ametnikud on ettevaatlikumad, tervishoiutoodete reguleerimisameti juht June Raine leidis, et valitsuse eesmärk vaktsineerida kaks miljonit inimest nädalas on väga ambitsioonikas.

Siiski Suurbritannia tervise eksperdid toetavad valitsuse plaani ja leiavad, et mitte vaktsiinid ei päästa elusid, vaid vaktsineerimised.