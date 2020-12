Iisrael loodab märtsiks vaktsineerida 60 protsenti elanikkonnast

Netanyahul on vaktsineerimisega kiire taga, sest Iisrael on üks neist riikidest, mis koroona puhul väga karmilt lukku keeratud ning inimesed pole lukustusega muidugi üldse rahul.

Protestid Netanyahu ja tema sulgemispoliitika vastu on tavalised. Kuid tõik, et vaktsineerimiskampaania taga on pragmaatilised poliitilised kaalutlused, ei muuda kampaaniat ennast vähem imekspandavaks.

Netanyahu lubab, et õige pea vaktsineeritakse juba 150 000 inimest päevas ning asjade senise käigu põhjal on põhjust oletada, et see tõotus peab paika. Netanyahu plaani kohaselt on jaanuari lõpuks kõik üle 60 aasta vanused kodanikud, samuti kõik meditsiinitöötajad vaktsineeritud.

Veebruari lõpus on kavas aga täielikult normaalsusse naasta – ajal, mil teised riigid vaktsineerimisega alles üsna alguses on.

Peale Iisraeli geograafilise väiksuse ning suhteliselt väikese rahvaarvu peetakse edu pandiks veel digiteeritud tervishoiusüsteemi ning sõjaväemeedikute täielikku kaasamist vaktsineerimiskampaaniasse. Sama oluline aga on ka nähtav ning lööv vaktsiinivastaste pihta suunatud selgituskampaania.