Sotsiaalminister Karmen Joller (Reformierakond) teatas esmaspäeval sotsiaalmeedias pärast osalemist Reformierakonna fraktsiooni koosolekul, et plaanib jätkata ministriametis ega astu ise tagasi. Pühapäeval ütles Joller ERR-ile, et soovib enne võimalikku tagasiastumise otsust seda Reformierakonnaga arutada.

Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles ERR-ile, et Keskerakond tegi umbusaldusavalduse teksti valmis juba reedel, mis saadeti ka teistele fraktsioonidele.

"Täna hommikust oleme järjest allkirju kogunud. Seal juba seisavad erinevate fraktsioonide allkirjad. On väga suur tõenäosus, et tänaseks on meil juba kõik allkirjad koos ja on võimalik ka see umbusaldusavaldust sisse anda," lausus Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul on ka fraktsiooni mitte kuuluvad Tõnis Mölder ja Kersti Sarapuu kinnitanud, et nemad toetavad umbusaldust ja et ka hääletavad umbusaldamise poolt. See tähendab, et meil on juba 50 häält, kes on valmis selle poolt hääletada. Samuti me teame, et on tegelikult ka Reformierakonnas neid, kes ei ole rahul sellega, mis on Karmen Jolleri ümber toimunud ja ka selle seadusemuudatusega," rääkis Kovalenko-Kõlvart.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul näitab Jolleri otsus, et Reformierakonnas ei tajuta üldse, mis olukorras Eesti tervishoiusüsteem on.

"Küsimus ei ole ju ainult ministri praksises, vaid on palju laiem. Kui peaaegu kõik tervishoiutöötajate organisatsioonid Eestis on tänaseks avalikult sõna võtnud ja ühte- või teistmoodi ministrile umbusaldust avalikult avaldanud, on see pretsedenditu. Seda pole mitte kunagi Eestis ühegi sotsiaalvaldkonna ministri puhul olnud. Järelikult on seal jamasid ja probleeme palju. Ja neid on ka," kommenteeris Läänemets ERR-ile.

"See tähendab, et opositsioon alustab ministri umbusaldamiseks allkirjade kogumist ja minu arusaamine tänase seisuga on see, et 51 allkirja võiks kokku tulla. Need 51 inimest on ka saalis olemas," lausus Läänemets.

"Meie ülesanne on venitusteta koostöös teiste erakondade ja sõltumatute saadikutega koostada umbusaldusavaldus, millel on maksimaalne arv, loodetavasti 51 toetusallkirja, ja see siis venitusteta menetlusse anda," lisas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu ütles veel, et kui osapooled suudavad allkirjad anda lähitundide jooksul, võiks umbusaldusavalduse riigikogule üle anda juba esmaspäeval.

Lauri Läänemetsa sõnul ei pruugi jõuda esmaspäeval avaldust üle anda. "Ma pigem arvan, et ta ei pruugi olla täna, sest see allkirjade kogumine võtab ka natuke aega. Aga ta võiks olla kindlasti sel nädalal," lausus ta.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et EKRE on oma allkirjad umbusaldusavaldusele juba ära andnud. Helme sõnul on eesmärk tagada, et kõik umbusaldamise poolt hääletavad saadikud ka kohal oleks. "Meil on vaja vaadata, et kõik inimesed on füüsiliselt kohal," ütles ta.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul antakse umbusaldusavaldus üle, kas esmaspäeval või järgmise kahe päeva jooksul.

Jolleri umbusaldamise toetamist kinnitas ERR-ile ka Tõnis Mölder.

"Olen öelnud, et praeguses olukorras on umbusalduse algatamiseks põhjused olemas. Samas pean kõige õigemaks, et minister ise hindaks tekkinud usalduskriisi ja teeb sellest vajalikud järeldused. Kahjuks ei ole minister üheselt aru saanud, et ametis jätkamine ei lahenda tekkinud probleeme tervishoius valitseva usaldamatusega. Edasised sammud sõltuvad sellest, kuidas olukord areneb opositsioonierakondade vahel," ütles Mölder.

Koalitsiooni kuuluva Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles, et Eesti 200-l pole kombeks oma valitsuse ministreid umbusaldada.

"Kui seal on midagi täiesti uut, millest me pole veel kuulnud, siis tasub seda arutada. Kui ei ole, siis ei tasu midagi arutada. Me ju oma ministreid ei umbusalda," ütles Uibo.