Põllu sõnul oli aastavahetus päästjate jaoks oli üldiselt rahulik. Siiski tuli reageerida 74 tulekahjusündmusele. Nendest 40 olid seotud ilutulestikuga ning valdav enamus neist oli Tallinnas.

"Enamik sündmustest olid seotud prügikastide põlengutega, kus ilutulestik lendas prügikasti või paigutati sinna. Oli sündmusi, kus ilutulestik ise süttis põlema. Aga Tallinnas oli ka kaks sellist sündmust, kus läks põlema eluhoone rõdu, Raplamaal süttis ilutulestikust lehtla katus, mis hävis tulekahjus täielikult," selgitas Põld.

"Aga ilutulestikest suuremaid tulekahjusid ja inimkannatanutega suuri sündmusi ei ole aastavahetusel õnneks olnud," lisas ta.

Põld tõdes, et ilutulestikega seonduvalt juhtub ka suuremaid päästesündmusi, kuid sel aastal neid õnneks ei olnud. Ta meenutas kahe aasta tagust suurt põlengut Nurmiko aiandusühistus.

Põld usub, et ilutulestikuga seotud väljakutseid oli tänavu vähem, kuna inimesi oli aastavahetusel vähem väljas ning inimeste teadlikkus ilutulestiku kasutamise ohutusest on kasvanud.

Tallinnas sai päästeamet ka kaks väljakutset tõsisemale tulekahjule. "Üks nendest oli Randla tänaval, kus põles üks esimese korruse korter. Kaks vanemat inimest väljusid korterist iseseisvalt, aga paks must suits levis trepikotta ja päästjad evakueerisid korvtõstukiga neljandalt korruselt kaks täiskasvanut ja ühe imiku. Kokku viidi sellelt päästesündmuselt haiglasse viis täiskasvanut ja kolm imikut," rääkis Põld.

"Toimus ka üks päästesündmus, kus vahetult enne aastavahetust oli Tallinnas ühes korteris jäetud järelevalveta küünal ja selle tõttu süttisid esemed laual ja perepoeg sai ka kätele põletushaavu. Palun ärge jätke küünlaid järelevalveta, see võib kurvalt lõppeda," lisas Põld ja kutsus inimesi üles veenduma ka selles, et neil ja nende lähedastel on kodus töökorras ning õigesti paigaldatud ja hooldatud suitsuandur.