Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kantsleri Kirsi Varhila sõnul on Soome saanud rahvaarvu arvestades proportsionaalse osa Euroopa Liidu riikidesse saabunud vaktsiinidest. Seda on siiski vähem kui Soome ootas, vahendas Yle.

"Peab ütlema, et see on aeglane, võrreldes sellega, millest esialgu juttu oli. Räägiti sadadest tuhandetest, mitte kümnetest tuhandetest doosidest. See on olnud oluliselt aeglasem, ütles Varhila.

Seni on Soome jõudnud kaks vaktsiinisaadetist. Esimesed 10 000 vaktsiini saabusid jõulude ajal, ning selle nädala kolmapäeval ja neljapäeval saabus lisaks 40 000 vaktsiini.

Marin: tegu on maratoni, mitte sprindiga

Soome peaminister Sanna Marin möönis põhjanaabrite ringhäälingule antud intervjuus, et koroona vastu vaktsineerimine on riigis alanud aeglasemalt, kui loodeti. Marini sõnul ei saa siiski väita, et Soomes või kogu Euroopas oleks vaktsineerimisega seni ebaõnnestutud.

"Vaktsineerimised on alles alanud, ja alles mõne aja pärast saame hinnata, kuidas Soomes ja mujal Euroopas hakkama saadi. Ise soovin, et vaktsineerimise tempo oleks kiirem, kuid praegu ma veel järeldusi ei teeks, et kogu asjas on ebaõnnestutud," lausus Marin.

Marini sõnul on elanikkonna vaktsineerimisprotsess maraton, mitte sprint. Soomes on tema hinnangul vaktsineerimine edenenud täpselt nii, nagu strateegias on ette nähtud.

"Tõenäoliselt näeme alles suvel, et kaitsesüsti on saanud kogu elanikkond. Ja sellest ei piisa, et Soome saab vaktsineerimisega hästi hakkama, sellega peab kõikjal hakkama saama," ütles Marin.

Valitsus kaalub piiriületuse karmistamist

Peaminister Sanna Marin ei välista, et Soome karmistab piiriületuse korda kui Suurbritannias avastatud uus viirusetüvi Euroopas laiemalt levib.

Marin ütles ajakirjanike küsimustele vastates, et valitsus on seda arutanud, aga enne otsuse tegemist on vaja veel täpsemat infot näiteks selle kohta, kuidas viirus eri vanuserühmadele mõjub.

Tema sõnul on senisest nakkavama viirusetüve levik tõsine asi ja paneb ka Soome oma strateegiat üle vaatama ja kaaluma karmimaid piiranguid, et viirust lämmatada.

"Kui me sellise strateegia valiksime ja see oleks juriidiliselt võimalik, peaks sellega kindlasti kaasnema ka palju karmim tervisejulgeolek piiridel. Sel juhul peaks suutma testida kõiki reisijaid, kõik peaksid olema karantiinis testi vastuse saabumiseni. Nii et piir tuleb saada täiesti turvaliseks, kui meil õnnestub Soomes viirus täiesti alla suruda," rääkis Marin.