Soome ehitusliit: võõrtöölised peavad tegema kohustusliku koroonatesti

Soome ehitajate ametiühing nõuab, et võõrtöölised peaksid riiki sisenemisel tegema kohustusliku koroonaviiruse testi.

Soomes ehitusliit nõuab karmimaid meetmeid, et vältida koroonaviiruse epideemia levimist ehitusplatsidel. Liidu sõnul kujutavad suurimat ohtu välistöölised, kes Soome jõudes ei soovi või ei saa jääda vabatahtlikku karantiini.

Praegu soovitab Soome valitsus reisipiirangutega riikidest saabuvatel inimestel jääda vabatahtlikusse karantiini.

Ehitusliidu esimehe Matti Harjuniemi sõnul on välistööliste majutustingimused sageli sellised, et ainult karantiinist ei piisa.

"Välistööliste ööbimiskohad on viletsad ja kitsad. Väga harva on töölisel oma tuba, rääkimata eraldi pesemisvõimalusest," ütles Harjuniemi.

Viimase aasta jooksul on ehitusliit nõudnud koroonaviiruse ennetamiseks tõhusamaid meetmeid. Möödunud suvel nõudis Soome riiklik terviseinstituut (THL) samuti tõhusamat tegutsemist, pärast seda kui mitmel ehitusobjektil avastati viirusekolded.

Harjuniemi hinnangul on ehitusplatsidel tavalisest rohkem koroonaviirusega nakatunuid.

Harjuniemil ei ole koroonaviiruse levikust ehitusplatsidel põhjalikku statistikat, vaid ta tugineb oma hinnangus ametnike kohapealsetest külastustele ja sealt saadud informatsioonile.

"Ehitustööliste seas tehtud koroonaviiruse testid on andnud palju rohkem positiivseid tulemusi, kui kogu elanikkonna seas," lisas Harjuniemi.

Tööandjaid esindava Aleksi Randelli sõnul on aga ehitussektori ettevõtted koroonaviiruse epideemia keskel tööohutuse tagamiseks palju ära teinud. Seetõttu pole ehitusobjektidel olnud suuri viivitusi.

"Nakatumisi on olnud, kuid ehitussektor on järginud kõiki ettevaatusabinõusid, et tagada turvaline töökeskkond," lisas Randell.

Randell tunnistab siiski, et ajutise majutusega kaasnevad paratamatult riskid.

"Osa võõrtöölistest ei ela alaliselt Soomes ja kasutavad ööbimiseks ühiskasutuses olevaid ruume. On selge, et kokkupuute oht on seal suurem," sõnas Randell.

Randell ei toeta kohustuslikku koroonaviiruse testide sisseviimist võõrtöölistele.

"Kõigepealt tuleb hinnata, kas tööjõu liikuvus kujutab endast reaalset ohtu. Näiteks Baltimaade koroonaviiruse olukord pole halvem kui Soomes. Ei ole tõestatud, et koroonaviirus leviks Soomes just võõrtööliste pärast," ütles Randell.

Soome pealinnas Helsingis on kolmandik ehitustöölistest välismaalased, enamus neist tuleb Baltikumist.