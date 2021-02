Välisministeeriumi kinnitusel räägib Eesti Soomega pidevalt piirangutest

"Nii välis- kui sotsiaalministeerium on järjepidevalt Soome esindajatega olnud piirangute teemal kontaktis, nagu ka Eesti saatkond Helsingis. Kord nädalas kohtub erinevate asutuste vaheline COVID-19 koostöö töörühm," rääkis välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ERR-ile.

Volmeri sõnul käsitleb neid teemasid ka reedel Soome visiidile suunduv peaminister Kaja Kallas: "Reisipiirangud on kindlasti teemade hulgaks. Vahetatakse infot ja selgitatakse, mida Eesti pool saaks olukorra muutmiseks teha läbi täiendavate usaldusmeetmete."

Volmer kinnitas, et Eesti võimud püüavad selle poole, et Soome leevendaks praegu 25. veebruarini kehtivaid sisenemispiiranguid.

"Ettepanekud on komplekssed ja need puudutavad erinevaid ametkondi mõlemas riigis, nende arutamine võtab aega. Kahjuks on Eesti nakkuse leviku tase siiski tõusnud. Jätkame püüdlusi ja eesmärgiks on ikka piirangute leevendamine peale 25. veebruari," kinnitas Eesti välisministeeriumi asekantsler.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) ülevaate kohaselt oli 16. veebruari seisuga Soome viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 97, Eesti sama näitaja aga 570.