"Rahvahääletused pole minu kogemuse põhjal, otsese kogemuse põhjal selles riigis kuigi toredad üritused," ütles peaminister BBC-s Andrew Marri vestlussaates.

"Nad ei loo rahvusliku ühtsuse meeleolu, neid peaks olema ainult üks kord põlvkonna jooksul," lausus Johnson.

Šotimaa otsustas 2014. aasta rahvahääletusel jääda Ühendkuningriigi koosseisu.

Šotimaa Rahvuspartei juht Nicola Sturgeon kutsus seda siis hääletuseks "kord põlvkonna jooksul", kuid nüüd on ta seisukohal, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust muutis olukorda.

Viimased küsitlused näitavad iseseisvumisele tugevat toetust ning koroonaviiruse pandeemia on lõhet Londoniga veelgi suurendanud.

"Liiga kaua on järjestikused ÜK valitsused Šotimaad vales suunas viinud ja Brexit on selle kulminatsioon. Pole siis ime, et paljudel Šotimaa inimestel on sellest kõrini," kirjutas esimene minister laupäeval oma partei veebilehel.

"Me ei tahtnud lahkuda ja me loodame teiega peagi võrdse partnerina uuesti ühineda," suunas Sturgeon oma sõnumi Euroopa Liidule.

Johnson on sellise hääletuse välistanud, kuid Šotimaa Rahvuspartei edu korral kohalikel valimistel muutub Sturgeoni surve Johnsonile tugevamaks.

Vastates küsimusele, miks oli õiglane pidada rahvahääletus Euroopa Liitu kuulumise küsimuses, aga mitte Šotimaa iseseisvuse küsimuses, vastas Johnson Marrile: "Erinevus on see, et varasem (Euroopa) referendum oli meil 1975 ja järgmine tuli 2016. See paistab olevat üsna õige ajavahe."