Jõustus uus leping kaubavahetuse, reisimise, sisserände ja julgeolekualase koostöö asjus.

Peaminister Boris Johnsoni sõnul on Ühendkuningriigil nüüd võimalus teha asju teistmoodi ja paremini. Johnson, kes oli nn lahkumiskampaania üks võtmefiguure 2016. aasta referendumi ajal, nimetas Brexitit imeliseks hetkeks Suurbritannia jaoks.

"Meie vabadus on meie endi kätes ning meie enda ülesanne on see maksimaalselt ära kasutada," sõnas peaminister uue aasta kõnes.

Briti poliitikavaatlejad märgivad, et peaminister Johnson puudutas oma uusaastatervituses Brexitit ainult põgusalt ja keskendus rohkem viirusekriisile ning lõppenud aasta süngusele.

Suurbritannia pealäbirääkija David Frost kirjutas Twitteris, et Suurbritannia sai taas täielikult iseseisvaks riigiks.

Britain has just become a fully independent country again - deciding our own affairs for ourselves.



Thank you to everyone who worked with me & @BorisJohnson to get us here in the last 18 months.



We have a great future before us. Now we can build a better country for us all. — David Frost (@DavidGHFrost) December 31, 2020

Konservatiivist parlamendisaadik Bill Cash nimetas Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust suveräänsuse ja demokraatia võiduks.

Prantsusmaa peaminister Emmanuel Macron ütles, et Suurbritannia jääb liitlaseks ja sõbraks.

Brexiti vastased on aga endiselt veendunud, et riigi olukord muutub halvemaks kui Euroopa Liidus olles.

Šoti peaminister Nicola Sturgeon, kelle eesmärk on viia iseseisev Šotimaa tagasi Euroopa Liitu, kirjutas Twitteris: " Šotimaa on peagi tagasi, Euroopa. Jätke tuli põlema."

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on ❤️❤️ pic.twitter.com/qJMImoz3y0 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020

Iirimaa välisminister Simon Coveney ütles, et Brexitis pole midagi tähistamisväärset ning Suurbritannia suhe Iirimaaga on nüüd senisest erinev. Samas soovis ta Suurbritanniale kõike head.

UK relationship with EU & IRE will be different from now on, after #Brexit Transition. For me it's not something to celebrate, but we have an agreed basis for future relations & will now focus on building a strong new relationship with our closest neighbour.

We wish them well! pic.twitter.com/bATidt6CQ7 — Simon Coveney (@simoncoveney) December 31, 2020

Kuigi Brüsselil on kahju Brexiti üle, on seal siiski teatud kergendustunne, et protsess läbi sai. Euroopa Liidu hinnangul muudab Brexit nii liidu kui ka Suurbritannia nõrgemaks.

Uue korra kohaselt saavad Briti tootjad tollivaba ligipääsu Euroopa Liidu turule, see tähendab, et imporditolli Ühendkuningriigi ja Mandri-Euroopa vahel liikuvatele kaupadele ei kehtestata.

Inimeste vaba liikumine aga lõppes. Ettevõtjatele ja ka reisijatele tuleb paberitäitmist juurde. Autojuhtidel on vaja lisadokumente, lemmikloomade kaasavõtmiseks peab olema tervisetõend.

Ühendkuningriik ei osale enam Euroopa õpilasvahetuse programmis ERASMUS.

Reisimine Iirimaa ja Suurbritannia ei muutu, aga kaubavahetuses kehtivad Põhja-Iirimaale erireeglid. Gibraltaril jääb Schengeni leping kehtima ja piir Hispaaniaga jääb lahti.

Samas on osapooltel veel tarvis rääkida läbi praktilised küsimused. Seni pole paika pandud, milline saab olema Suurbritannia finantsteenuste ligipääs ühisturule, samuti milline saab olema koostöö kliimamuutuste osas. Lisaks on uues kaubandusleppes punkt, mille järgi vaadatakse lepe iga viie aasta järel üle. Neil põhjustel leiab Euroopa Liit, et vähemalt lähiajal kõnelused Suurbritanniaga ei lõpe.