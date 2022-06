Nicola Sturgeon lubab uut Šoti iseseisvusreferendumit

Šotimaa valitsuse juht ja esimene minister Nicola Sturgeon lubas teisipäeval Šoti parlamendi ees peetud kõnes korraldada uus Šoti iseseisvusreferendum isegi sel juhul kui Boris Johnsoni juhitud konservatiivide valitsus Londonis seda ei luba.

Eelmine Šoti iseseisvusreferendum toimus 2014. aastal, mille käigus 55 protsenti Šoti valijatest toetas Ühendkuningriiki jäämist. Tollane referendum oli kooskõlastatud David Cameroni juhitud Briti valitsusega. Seekord sellist luba Ühendkuningriigi valitsus tõenäoliselt ei anna.

Šoti iseseisvust toetavad erakonnad saavutasid eelmine aasta Šoti parlamendis enamuse ning Sturgeon väitis peale valimistulemuste selgumist, et see annab tema valitsusele selge mandaadi korraldada uus iseseisvusreferendum.

Johnson ja tema valitsuse liikmed on aga öelnud, et eelmine referendum oli võimalus, mis pidi iseseisvuse küsimusele andma vastuse terveks praeguseks inimpõlveks.

Samuti on Londoni poolt tulnud sõnumid, et Sturgeoni valitsus Šotimaal peaks keskenduma eelkõige elukalliduse tõusule Šotimaal, mitte tegelema referendumitega.

Sturgeon kinnitas teisipäeval, et tema eelistatud variant on korraldada referendum sarnaselt 2014. aasta kokkuleppele, tuues välja, et: "Westminsteri valitsuskord Šotimaa üle saab põhineda ainult vabatahtlikul nõusolekul ja partnerlusel."

Ühendkuningriigi valitsuse sõnul pole nende ametlik referendumi-vastane positsioon muutunud.

Veel ei ole selge kuidas Šoti valitsus kavatseb korraldada iseseisvusreferendumit kui nad Londonilt selleks luba ei saa. Sturgeon kinnitas hiljuti presskonverentsil, et nad pingutavad kõvasti, et nende soovitud referendum oleks korraldatud seaduslikul viisil.

Varasemalt on spekuleeritud, et Briti valitsus või mõni kolmas osapool kaebavad Šoti valitsuse kohtusse juhul kui nad peaksid ühepoolselt iseseisvusreferendumi korraldamisega edasi liikuma.

Ühe endise Briti tippametniku sõnul on üks võimalus teha konsultatiivne rahvahääletus, mis ise ei oleks siduv, kuid annaks poliitikutele selge suunise rahva meeleolust.

Viimase Politico jagatud küsitlusuuringu järgi toetab Šotimaa iseseisvust 44 protsenti valijatest ja Ühendkuningriiki jäämist 47 protsenti. 9 protsenti ei omanud küsitlusele vastamise hetkel kindlat arvamust.

Varasemalt on Šoti esimene minister nimetanud referendumi korraldamiseks sobilikuks 2023. aasta oktoobrit.

Inglismaa ja Šotimaa ühendati Ühendkuningriigiks 1707. aastal.