Igaüks saab hääletada: esmakordselt valitakse lemmik muinasjututegelane

Selleks, et senisest rohkem muinasjutte au sisse tõsta, valitakse esimest korda Eesti rahva lemmik muinasjututegelane. Jaanuarikuus on kõikidel soovijatel võimalik Lasteekraani kodulehel esitada oma kandidaate.

Rahvusringhäälingu veebiportaal Lasteekraan.ee korraldab koostöös Kiikla muinasjutukülaga konkursi, kuhu on oodatud eelkõige laste lemmikmuinasjututegelased.

"Aga kui ka keegi täiskasvanutest oma valiku konkursile saadab, siis on samuti hea meel. Ja muidugi ootame konkursile ka klasse, kes oleks selle konkursi tingimustega tutvunud," ütles Kiikla muinasjutuküla eestvedaja Ruth Linnard.

Üks ettevõtmise eesmärke on lastele muinasjutumaailma tutvustamine.

"Raamatu lugemise ja jutu kuulamise harjumus hakkab kuidagi unarusse jääma. On muidugi peresid, kus on tavaks õhtuti muinasjutte lugeda. Aga on ka sellist tava, et laps saab oma nutiseadme kätte ja vaatab sealt, mida ta vaadata tahab," lausus Linnard.

Jutuvestja Meeli Õunapi arvates on muinasjututegelaste valimine omamoodi vastuvoolu ujumine.

"Me oleme kõik tänapäeval digimaailma lummuses ja ka lapsed üha rohkem ja rohkem. Seda enam tasuks võtta aeg maha ja võtta aega lugude rääkimiseks," ütles Õunap.

Oma lemmikmuinasjututegelastest tulid jutuvestjale esimestena meelde need, kelle sarnane ta ise tahtis lapsena olla.

"Kõigepealt need, mis lapsepõlvest meelde tulevad, on üldtuntud ja klassikalised muinasjutud: "Tuhkatriinu", "Pöial-Liisi", "Lumivalgeke". Eeskätt seetõttu, et kõikide nende muinasjututegelaste näol on tegemist tütarlapse ideaalvõrdkujuga, kes on töökas, lahke, sõbralik ja ilus ka veel pealekauba," lausus Õunap.

Jaanuarikuus esitatud muinasjututegelaste seast tehakse valik veebruaris. Eesti rahva lemmikmuinasjututegelane kuulutatakse välja märtsikuus Kiiklas toimuval muinasjutupäeval.