Oma kandidaadi Eesti rahva lemmikmuinasjututegelase valimisele on esitanud juba sadakond inimest. Kõige populaarsemad on seni olnud Punamütsike ja saabastega kass.

Punamütsikese muinasjutt tundub üldse inimestele meeldivat, sest paljud on oma lemmikmuinasjututegelaseks märkinud sellest loost ka hunti. Üks hundi tegelase pakkujatest on ära teeninud juba ka konkursi ühe korraldaja, Kiikla muinasjutuküla eestvedaja Ruth Linnardi eripreemia.

"See pakkumine oli lihtsalt nii vahva, et see esitaja väärib eriauhinda," ütles Linnard. Nelja-aastasele esitajale meeldis "Punamütsikese" loo hunt järgmisel põhjusel: "Sest tema oskab teha "Auuuuuuuuuuuuu". Elab metsas. Ta oskab saba liigutada. Pani kostüümi selga ja mängis vanaema."

Palju on pakutud ka Lumivalgekest ja Tuhkatriinut. "Tore on see, et juba on ka esimesed esitajad, kes on seda teinud kogu klassiga," sõnas Linnard, kellele on üllatuslik, et Eesti muinasjututegelasi on vähe pakutud. Eesti muinasjututegelastest on enim pakutud vaeslast muinasjutust "Vaeslapse käsikivi".

Kõige noorem esitaja on 1-aastane (talle meeldib Toriseja muinsjutust "Lumivalguke ja seitse pöialpoissi") ja kõige vanemal esitajal on vanust 81 eluaastat (tema lemmikmuinasjututegelased on rehepapp, kes tembutab mitmes muinasjutus, nt "Rehepapp ja vanapagan", "Julge rehepapp", "Vigur rehepapp" jt).

Kõik saavad oma lemmikuid kandidaatideks esitada kuni jaanuari lõpuni Lasteekraani kodulehel. Sealt on võimalik ammutada ka lisainfot muinasjuttude kohta.

Samas kohas valitakse esitatud kandidaatidest populaarsemate seast esimest korda Eesti rahva lemmikmuinasjututegelane.

Esitajate ja valijate seas loositakse välja mitmesuguseid auhindu Lasteekraanilt ja Kiikla muinasjutuküla käsitöömeistritelt.

Lemmikmuinasjututegelane kuulutatakse välja 14. märtsil Kiikla rahvamajas toimuval muinasjutupäeval.