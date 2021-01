Kokku on mobiilseid kiiruskaameraid Eesti teedel pildistamas kaheksa. Eelmisel aastal teenisid automaatsed kiiruskaamerad oma piltidega kihutajate taskust hoiatustrahvidena riigieelarvesse raha üle nelja miljoni euro.

Saaremaal on mobiilseid kaameraid üks ja aastaga välgutas see üle 3000 korra. Võrreldes politseipatrullide poolt tabatud piirkiiruse ületajatega on erinevused märkimisväärsed.

Politseipatrullid teevad Saaremaal liiklusjärelevalvet väljakutsete vahelisel ajal. Ja kuigi piirkiiruse ületajate tabamisprotsent on neil kaameraga võrreldes väiksem, peavad nad oma tööd avalikult tee ääres seistes põhjendatuks.

"Ei, kindlasti ei saa öelda, et see tühi töö on. Praegu ka ju me ei peida enda bussi, buss on lageda peal. Väga suur osa sellest kiiruse mõõtmisest ongi ennetustöö. See kui juht kasvõi äpist näeb, et on politsei või on kuskilt lugenud et on politsei, ta võtab korrakski kiiruse alla – juba see on ju ennetus!" rääkis Kuressaare jaoskonna patrullpolitseinik Sander Armus.

Aga veel üks oluline erinevus on kaameral ja patrullil.

"Politseinikel kõigil on olemas kaalutlusõigus ja siis ei karista alati. Väga tõhus on ka see, kui me peatame inimese kinni ja vestleme temaga, kui kiiruseületus on väiksem," ütles Armus.

Kaamera on halastamatu. Siit ei saa eemaldada ei oma naise ega naabrimehe piirkiirust ületavat fotot.

"See on täielikult automatiseeritud, seda valikut politseinikul võimalik teha ei ole. Kõik, mis kaamerasse tuleb, ja kõik, mis selle piiri on ületanud, mis seaduse järgi trahviks on määratud minema, see ka läheb menetluskeskusesse edasi menetlemiseks," rääkis Kuressaare jaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk.

Eelmisel aastal fikseeriti Eesti teedel ligi 240 000 lubatud kiiruse ületamist, enam kui 43 000 nendest politseipatrullide poolt ja üle 195 000 kiiruskaamerate piltide põhjal.