Riigikogu põhiseaduskomisjon koguneb erakorraliselt kolmapäeval ning tõenäoliselt ka neljapäeval, et arutada riigikogu liikmete abieluteemalise rahvahääletuse eelnõule esitatud muudatusettepanekuid.

Põhiseaduskomisjoni istungitel selgub ka see, millal on rahvahääletuse eelnõu teine lugemine. Algselt oli plaanis, et see toimub 11. jaanuaril, kuid see kuupäev on nüüd kahtluse all.

"Otse uudistemajast" algab kell 11 ja on hiljem ERR-i veebis järelvaadatav.