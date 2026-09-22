Kolmapäeval kell 11 saates "Otse uudistemajast" Liina Kersna

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.

Saatejuht Joosep Värk vestleb Kersnaga ERR-i rahastamisest ja nõukogu uuest koosseissust. Samuti tuleb juttu kaitseskandaali mõjudest Reformierakonna toetusele ning riigikogu valimistest.

ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval riigikogu kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna (Reformierakond).

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