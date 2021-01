"Otse uudistemajast": Isamaa koalitsiooni jäämine on küsimärgi all

Indrek Kiisler tõi välja, et Mailis Repsi sõnul oleks Keskerakond valmis koalitsioonis jätkama koos Reformierakonna ja Isamaaga.

Samost ja Sildam arvasid, et see väga tõenäoline pole. Samost tõi välja, et Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon moodustaks parlamendis 59 häält, mis on juba tugev häälteenamus. Ta sõnas, et Isamaa 12 häält seal juures poleks loogiline.

"Siin peaks tsiteerima Reformierakonna endist esimeest Andrus Ansipi, kes ütles, et tema ei oleks maailmas näinud, et viie rattaga kärusid oleks olemas," sõnas Samost.

Sildami arvates on aga president Kaljulaid pannud Kaja Kallasele suure surve, sest tema peab alustama valitsuse moodustamise läbirääkimisi.

"Mul on tunne, et president on väga rongi ees liikunud. Olukorras, kus EKRE ja Isamaa juhid on siiski üritanud seljad kokku panna ja vähemalt proovida reanimeerida praegust koalitsiooni," ütles Sildam.

Samost ütles, et on huvitav, et Ratas astus tagasi peaministri positsioonilt, aga mitte Keskerakonna esimehe positsioonilt. "Näib, et tema positsioon Keskerakonna esimehena on poliitilises plaanis /---/ mingis mõttes tähtis, oluline, mis see saab olla, kui see, et erakonna esimehest saab peaminister," ütles ta.

Sildam aga sellega ei nõustunud. Samas on Kiisleri sõnul oluline võim aga Isamaal, sest jääb mulje, nagu oleksid nemad pea igasse võimalikku koalitsiooni oodatud.

"Nad sobivad nüüd ka Reformierakonnale, täiesti selge on see, et pensionireformi /---/ tagasi ei pöörata," lisas ta.

Tema sõnul on aga ka Keskerakond signaliseerinud, et nemad on olulised niiditõmbajad.

Samost tõi välja, et kui Keskerakond ei peaks enam koalitsiooni saama, siis ei Tanel Kiik ega Jaak Aab ei saaks riigikokku, kuna ei ületanud valimistel künnist.

Kõik saatejuhid olid veendunud, et äreval ajal võib tundidega olukord muutuda ning paari päeva pärast võib situatsioon olla sootuks teine.