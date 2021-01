Vanessa Baraitser ütles Westminsteri kohtus, et Assange'i ei vabastata, sest on alust arvata, et vastasel juhul ei ilmuks ta apellatsiooniistungile.

"Härra Assange'il on endiselt ajend põgeneda nende veel lahendamata menetluste eest," ütles ta.

USA keelitas Baraitserit 49-aastast Assange'i mitte vabaks laskma, kuni tema valmistub vaidlustama Baraitseri otsust Assange´i Ühendriikidele mitte välja anda.

Washingtoni valitsust esindav advokaat Clair Dobbin ütles, et kohus ei suuda tagada Assange'i väljailmumist, kui ta nüüd kautsjoni vastu vabaks lastakse.

"Kõik tema katsed vältida Ühendriikidele väljaandmist näitavad, et ta on suuteline minema selle võimaluse ärahoidmiseks ükskõik kui kaugele," ütles advokaat.

Kohtunik Baraitseri langetas väljaandmisest keelduva otsuse esmaspäeval Assange'i vaimsele tervisele viidates ja märkis, et too võib sooritada Ühendriikidele väljaandmise korral enesetapu.

USA valitsus teatas, et kaebab kohtuotsuse edasi.

USA on esitanud Assangele´i süüdistused spionaažis ja arvuti väärkasutamises, 18 süüdistuspunkti on seotud lekitatud sõjaväe- ja diplomaatiliste dokumentide avaldamisega WikiLeaksi poolt, maksimaalne koondkaristus võib ulatuda 175 aastani vangistuses.