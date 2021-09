Endised luureametnikud: CIA plaanis Assange'i röövimist

Veebiuudiste lehekülje Yahoo News uuring põhineb vestlustel, kus osales enam kui 30 USA endist ametnikku. Kaheksa kinnitasid üksikasjalikult CIA plaani Assange röövida.

Donald Trumpi administratsioonis puhkes Assange'i röövimise üle tuline arutelu. Arutati, kas operatsioon oleks seaduslik ja otstarbekas.

Mõned CIA ametnikud ja Trumpi administratsiooni kõrged ametnikud arutasid isegi Assange'i tapmist.

"Arutelud Assange'i röövimise või tapmise üle toimusid Trumpi administratsiooni kõrgeimal tasemel. Vahepeal tundus, et piiranguid pole," ütles endine kõrge luureametnik.

USA luureagentuurid jälgisid Assange'i juba aastaid. Siiski WikiLeaksi jätkuv CIA tundlikke andmete avaldamine vihastas agentuuri niipalju, et direktor Mike Pompeo tahtis Assange'ile kättemaksta.

"Pompeo ja teised agentuuri tippjuhid olid reaalsusest täielikult irdunud. Nad tahtsid verd," ütles endine Trumpi julgeolekuametnik.

Assange oli siis peidus Ecuadori saatkonnahoones Londonis, et vältida Rootsile väljaandmist. Rootsi võimud süüdistasid Assange'i vägistamises.

"USA kodanikuna on minu jaoks täiesti ennekuulmatu, et meie valitsus kaalus kellegi röövimist või mõrvamist ilma eelneva kohtumenetluseta. Ja seda lihtsalt sellepärast, et ta avaldas tõeseid andmeid," ütles Assange'i advokaat Barry Pollack.

Assange asub hetkel Londonis vanglas.