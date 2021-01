Riik loodab Haapsalu raudtee Euroopa raha abiga kiiresti valmis ehitada

Praegu käib Turba-Ellamaa lõigu projekteerimine, jaanuaris kuulutas Eesti Raudtee välja ka Ellamaa-Risti lõigu põhiprojekti koostamise hanke. Mõlemad projektid peaksid suve lõpuks valmima ning siis kuulutatakse välja ehitushange.

Kui kõik läheb plaanitult, peaks juba käeoleva aasta lõpus algama Turba-Ellamaa-Risti lõigu ehitamine. Valitsus eraldas selle jaoks raha Euroopa Liidu taaskäivitusfondist. Majandusministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani sõnul toetatakse lõigu ehitamist "Recovery and Resilience Facility" fondist 34 miljoni euroga.

Selleks, et kogu raudtee Rohukülani projekteerida, eraldas valitsus 2019 septembris Eesti Raudteele kaks miljonit eurot. Plaan on selline, et 2021. aasta lõpuks on kõikide lõikude põhiprojektid valmis ning teha jääb vaid ehitamine.

Haapsalu ja Tallinna vahelise raudteeühenduse oma jõududega kaasa aitava sihtasutuse Läänemaa raudteeprogrammi direktor Rein Riisalu ütles ERR-ile, et Turbast Ristini võiksid rongid sõitma hakata 2022. aasta detsembris.

"2021 lõpus saaks teha muldetöid. 2022 lõpetataks mullatööd ja tehtaks viadukt Ellamaale üle Ääsmäe-Haapsalu maantee valmis ja rööbaste ja kontaktvõrgu paigaldamine. Veoalajaam, mis uue raudtee ehitamisel Riisiperre rajati, on piisav, et katta ära rongiliiklus Ristini. Ehitus võiks Ristini lõppeda 2022 detsembris. 2022 detsembriks, kui on uus liiklusgraafik, on põhjust panna rongid Ristini sõitma," rääkis Riisalu.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas on varem öelnud, et Rohukülani võiks raudtee valmida 2026. aastaks.

Riisalu hinnang on optimistlikum.

"Kui vaadata seda, millise energiaga on Eesti Raudtee viimase aastaga projekteerimisi teinud, siis ma näen, et kui 2022 võiks olla raudtee Ristini, siis 2023 võiks olla Haapsalus aasta lõpus ja miks mitte isegi Rohukülas. Seal on see aga, et riigil tuleb leida veel päris palju raha juurde, et Ristisse raudtee ehitus toppama ei jääks. Mis graafikus seda raha eraldatakse ja kas leitakse ühe korraga juurde või osade kaupa nagu seni, sellest sõltub ka raudtee valmimise tempo," lausus Riisalu.

Gailan ütles konkreetselt, et 2023. aastaks raudteega Rohukülani ei jõua, kuna aastal 2023 või parimal juhul 2022. aasta lõpuks jõuab raudtee alles Ristini.

Millal ja kui kui palju riik saab Haapsalu raudtee ehitamiseks raha eraldada, pole praegu veel lõpuni selge.

"Mitmete rahastuste otsused aastateks 2023+ ootavad alles ees, kuid selge on, et valitsuse soov on raudtee ehitusega jätkata kiires tempos kuni Rohukülani ning kasutada selleks võimalikke Euroopa Liidu rahastuid," ütles Gailan.

Riisalu näeb siiski võimalust, et raudtee jõuab Haapsalu ja Rohukülani varem.

"Kui me vaatame, mis kiirusega on võimalik tänapäeval raudteed ehitada, siis see 55 kilomeetrit, mis on Turbast Rohukülani jäänud, see ei ole nii suur töö, et selle peaks viie aasta peale ära jagama. Selle saaks ära teha kahe-kolme aastaga. Aga selleks peaks rahastus paigas olema ja ka projektid osapoolte poolt kooskõlastatud, et saaks juba siis hangetesse minna," lausus Riisalu.

2019 detsembris valmis Tallinna-Haapsalu raudtee taastamise projektis kuuekilomeetrine lõik Riisipere ja Turba vahel, mille ehitus läks maksma 7,7 miljonit eurot. Turbast Rohukülani läheb raudtee ehitus hinnanguliselt maksma kuni 100 miljonit eurot.