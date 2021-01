15 USA kongressi tunginule on esitatud süüdistus

USA justiitsministeerium teatas reedel, et on esitanud süüdistuse 15 inimesele, kes osales rünnakus kongressile, teiste seas mehele, kellelt leiti napalmina toimima pidanud süütepomme.

Korrakaitseorganid võtsid kinni mitu kahtlusalust, sealhulgas mehe, kelle veokis oli 11 parandatud süüteomadustega Molotovi kokteili, ning teise, kes tungis esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi tööruumidesse.

Kinni on peetud ka laetud käsirelvaga kongressihoonesse tunginud isik, tormijooksus Kapitooliumile osalenud Lääne-Virginia osariigi seadusandja ja politseinikku löönud mees, ütles Washingtoni föderaalprokurör Ken Cole.

Kõiki süüdistusi ei ole veel avalikustatud ja mitu uurimist on Föderaalsel Juurdlusbürool (FBI) veel pooleli.

"See uurimine on kõrgeim prioriteet," märkis ta, lisades, et asjaga tegeleb sadu justiitsministeeriumi uurijaid.

Lähiajal on oodata veel vahistamisi.

Kümneid inimesi on kinni pidanud ja neile süüdistuse esitanud ka Washingtoni politsei, kuid Cole'i nimetatud süüdistused on esitatud föderaaltasandil ning nende eest ootab tõenäoliselt rangem karistus.

Kuid seni ei uuri FBI kedagi kahtlustatuna mässus või selle õhutamises.

Mõned inimesed on ärgitanud esitama Trumpile, tema advokaadile Rudy Giulianile ja teistele süüdistust mässule õhutamises seoses presidendi toetajate avaliku julgustamisega tegudele vaid mõni tund enne tormijooksu Kapitooliumile.

"Sellise iseloomuga süüdistusi oodata ei ole," lausus Cole.