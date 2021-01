"Välisilm": laamendamine Kapitooliumis oli maiuspala nii mõnelegi riigile

Kui enamik riike mõistis USA Kapitooliumis toimunud laamendamise hukka, siis nii mõnegi riigi õue peal oli pidu. Kõige suurem oli pidu Venemaal.

Venemaa välisministeerium teatas, et Kapitooliumi sündmused näitavad, kuidas USA valimissüsteem on ajast maha jäänud ega vasta tänapäeva demokraatia nõuetele.

Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov aga rõõmustas selle üle, et nüüd ei saagi USA enam maailma demokraatia majakas olla.

"USA on kaotanud igasuguse õiguse määrata demokraatia kurssi ja enamgi veel, kehtestada seda teistele," ütles Kossatšov.

Moskva elanike reaktsioonid näitavad, et aastakümneid omaette inforuumis elamine on oma mõju avaldanud ning inimesed ei adu, mis Kapitooliumis päris täpselt toimus ning mille poolest see erineb näiteks Ukraina Maidani sündmustest või mistahes rahumeelsest meeleavaldusest ükskõik millises maailma otsas.

"Teate, ma vaatasin täna selle kohta ainult teleuudiseid. Inimesed üldiselt pole kunagi millegagi rahul ja minu arust nad väljendasid praegu oma rahulolematust, kogu lugu. Igaüks on harjunud Trumpi vastu olema, täna nad toetasid teda. Ma usun, et igaühel on õigus oma arvamust väljendada," ütles Gulnara.

"No ja siis? Hästi tehtud, inimesed võitlevad oma õiguste eest, see on normaalne. Oleks tore, kui meie inimesed ka niimoodi võitleksid," rääkis Nikolai.

"Minu arust puhkeb seal kodusõda. Võite kihla vedada. Biden ei anna järele ja Trump ei anna järele, nii nad sõjas ongi," ütles Juri Rumjantsev.

Venemaa liberaalidest ja demokraatidest irvhambad on öelnud, et sissetung Kapitooliumisse tuli president Vladimir Putinile tõelise jõulukingitusega.

Ent veel suurema jõulukingitusena tulid USA sündmused Valgevene presidendile Aleksandr Lukašenkole, kes innustunult tõttas USA ja Valgevene sündmuste vahele paralleele tõmbama.

"Teatud määral on Trumpil õigus, kuid sellised sündmused on halvad. See on paha, kui keegi tungib kuhugi ja inimesed surevad. Seega me peame ennast hoidma, me peame maha rahunema. Mitte meie, kes me siin praegu seisame, vaid see väike kamp, kes igal nädalavahetusel mööda Minskit marsib," rääkis ta.

Ka teokraatliku Iraani juhid ei jätnud kasutamata võimalust Lääne demokraatiale matusekõnet pidada.

"Mida me nägime eile õhtul ja täna USA-s, näitab eeskätt, kui haavatavas seisundis ja nõrk on Lääne demokraatia ja kuidas selle alussambad pole väga tugevad. Ja me oleme näinud nende riikide puhul, kui ulatuslikult on populism maad võtnud, hoolimata teaduslikust ja tehnilisest progressist, mille need riigid läbi on teinud," ütles Iraani president Hassan Rouhani.

Milline on Kapitooliumi sündmuste ning sellele reageerimise mõju USA mainele, võtab kokku endine USA suursaadik Suurbritannias Kim Darroch.

"Ma ei arva, et on võimalik alahinnata seda hävingut, mis USA mainele möödunud õhtul korraldati. Pean silmas, et need kaadrid levisid üle kogu maailma. Olen kindel, et need kutsusid Kremlis esile juubeldamist. Me oleme näinud reaktsioone riikidelt, kes ei ole USA sõbrad, näiteks Iraanilt, oleme kuulnud hiinlaste öeldut ja kulub üsna palju aega, et seda parandada. Seda on võimalik parandada, kuid teate, tänasel päeval leiab USA end siiski väga pahast paigast," kommenteeris ta.