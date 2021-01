Soome ja Läti asuvad mõlema riigi kaitsejõududele soomukeid tootma

Eesti kasutab juba 15 aastat Soome soomukeid Pasi, mis uuendatakse, et need oleksid kasutuskõlblikud kuni aastani 2048.

Soome riigi ja Norra konserni Kongsberg ühisfirma Patria asutab ühisettevõtteid Läti firmadega, mis toodavad lehtmetalli ja tegelevad raskeveokite hoolduse ja remondiga. Koostöös sünnib soomuk ning juhtimis- ja kontrollmasin nii Läti kui Soome kaitseväele.

"Patria valmistub selleks, et alustada tänavu masinate masstootmist, juhul kui kliendil on sel aastal masinaid tarvis. Meil on sõlmitud koostöölepe ühe Läti ettevõttega ühisprojekti raames, mitme Läti ettevõttega on läbirääkimised juba üsna kaugele jõudnud," rääkis Patria Land äriüksuse president Jussi Järvinen.

Seoses 24 Korea liikursuurtüki ja nende juurde vajaliku 10 juhtimissoomuki hankimisega ja 37 toetussoomuki ümberehitamisega on Eestil uute soomukite hankimine lükkunud ajavahemikku 2025 kuni 2030.

"Me oleme juba kaardistanud kuus tootjat üle maailma, kes on võimelised meie nõuetele vastavat soomukit tootma meile taskukohase hinnaga," ütles RKIK soomustehnika kategooria juht Ivar Janson.

Kaitseväel on 56 vanemat Pasi XA 180 ja 70 uuemat XA 188 soomukit. Vanemate eluiga tuleb pikendada 2028. aastani. Uuemate oma veel 20 aasta võrra.

"Hetkel olemasolevate struktuuride varustamiseks-relvastamiseks vajalikud soomukid on meil olemas. Ja sellest meile hetkel piisab," sõnas Kaitseväe peastaabi vanemstaabiohvitser kolonelleitnant Tõnis Metjer.

Patria pakub Eestile võimalust vanade paside eluea pikendamiseks. Sama teeb firma kolmesaja Soome kaitsejõudude vana soomukiga.

"See on põhjalikum töö kui tavahooldus. Masin võetakse osadeks, nii et ainult kere jääb järgi. Seda on tehtud Soome vanemate Pasidega. Seda võiks teha Eestile, juhul kui neil on vajadus Paside eluiga pikendada," sõnas Järvinen.

Eesti ja Läti on varem koos hankinud näiteks laskemoona. Eelmisel kevadel osteti koos Rootsi ettevõttelt SAAB Dynamics tagasilöögita raketiheitjaid Carl-Gustav M-4.