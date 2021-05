Läti saab sel aastal esimese Soomega koostöös toodetud Pasi soomuki

Pasi kuuerattaline soomuk suudab peale võtta kümme täisvarustuses sõdurit. Patrias valmistatud põhimudel jääb samaks, kuid arvestatud on just Läti kaitseväe vajadusi ja eripära. Lätil praegu sellist sõjatehnikat polegi ja eelkõige vajab neid masinaid Maakaitse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti ja Soome ühisprojektis pidi osalema ka Eesti, kuid praeguseks on eestlased loobunud ja suuremat huvi on hakanud tundma hoopis rootslased.

Lätlased loodavad selle sõjamasina ehituselt suurt kasu mitte ainult kaitseväele, vaid kogu Läti majandusele. Ja praegu on mitmes ettevõttes juba esimesed ettevalmistused tehtud, nii et tootmiseni pole enam palju aega.

"30 protsenti Patria ja Läti kaitseministeeriumi lepingu summast peab jääma kohalike ettevõtete kaasamise kaudu Lätti. Kuid peamine, miks oma firmade kasutamist nõutakse, on varustuskindlus. Kui vajalike osade saamine on kriisi või mõne muu eriolukorra tõttu häiritud või katkenud, saavad Patria 6x6 soomukid töötada. Kaitsejõududele on väga oluline, et me ei pea arvestama mõne kolmanda osapoole või riigiga," selgitas Patria Latvija tegevjuht Ugis Romanovs.

Riia lähedal Kekavas asuva Baltimaade moodsaima metallifirma EMJ Metals jaoks on soomukite valmistamine täiesti uus tootmisharu. Seadmeisse investeeritakse 1,5 miljonit eurot. Ootused on suured, sest tegu on pikaajalise ja väga rangeid kvaliteedinõudeid eeldava projektiga.

"Meie osa selles projektis on valmistada vajalikke lehtmetallist detaile. Olgu need siis väga väikesed või väga suured korpuseosad," ütles AS EMJ Metals turundusjuht Agris Punculs.

"Proovipartiide saatmine kvaliteedikontrolliks Soome on alanud. Komplekteerimise puhul pole veel otsustatud, kui suur osa sellest tööst tehakse Lätis. Kuid igal juhul jääb vähemalt lõppkomplekteerimine Läti firmade hooleks," ütles Romanovs.

Kokku kaasatakse Lätis soomukite tootmisse ligi 20 firmat. Igal aastal peaks valmima 50 masinat.

Suure projekti kogumaksumus on 200 miljonit eurot ning ligi kümne aasta jooksul saab Läti kaitsevägi 300 sõjamasinat.