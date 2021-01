Kolemajade lammutamise keerulisem osa on hoone valla omandisse saamine

Nõukogudeaegsed tühjad kortermajad riivavad silma mitmel pool Eestis. Läänemaal asuv Lääne-Nigula vald on lammutanud viimase viie aasta jooksul neli hüljatud kortermaja ning sellel nädalal alustati lisaks veel kahe hoone likvideerimist. Varasem kogemus on näidanud, et kolemajadest vabanemise protsessis on kõige aeganõudvam objektide valla omandisse saamine.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et sihtasutuse Kredex lammutusmeetmest mullu saadud toetus tähendab, et ligi 40 000 eurot maksva töö puhul tuleb vallal tasuda omaosalusena kümnendik sellest.

Martna osavallas on nüüd alanud kahe tühja kortermaja lammutamine. Üks saadi Eesti riigilt ja teise puhul õnnestus eraomanikega suuremate probleemideta hinna osas kokkuleppele jõuda.

Eelneva viie aasta jooksul on Lääne-Nigulas lammutatud neli kortermaja ja oli juhtumeid, kus vallal oli nende omanikuks saamine väga keeruline.

"Omanikud on kas välismaal või on ehitised sundlõpetatud firmal või on siis üksikud korterid kellegi omandis, kellega on vaja läbi rääkida, kes siis arvavad elades Tallinnas, et siin see kortermaja korter on väga suur väärtus. Ühe Taebla kortermaja kättesaamiseks läks aega kuskil kaks aastat näiteks, kus oli vaja Soomest advokaatide abiga omanikke taga ajada," rääkis Lõhmus.

Lammutamiseks ostetud kolemajade hinna ülempiiriks on olnud aastate jooksul mõni tuhat eurot. Põhjus, miks vald majad endale ostab, tuleb sellest, et eelnevatel omanikel pole raha või huvi neid ise lammutada.

Ettekujutus hoone väärtusest võib mõnikord olla aga lausa ulmeline.

"On olnud väga palju pikki läbirääkimisi. Siin ühe Taebla kortermajade grupi pealt see hind oli ikkagi algul siin saja tuhande alla ja lõpuks me leppisime kokku palju mõistlikuma hinna osas," sõnas Lõhmus.

Jutuks olnud Taebla kortermajad lammutati 2016. aastal. Lõhmus ütles, et tulevikus tahetakse lammutada veel üks kortermaja Martnas ja poolik hoone Rõudes.