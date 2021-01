Sotsiaalasutuste juhid nõuavad Lannolt avalikku vabandust

Sotsiaalministeeriumile ja terviseametile saadetud kirjas märgib nõukoda, et terviseameti juhi süüdistused on ebapädevalt üldistavad ning nende laiendamine tervele hoolekandele tekitab valdkonnale korvamatu kahju.

"Heidate hooldekodudele avalikult ette tervisekaitsenõuete ja juhiste mittetäitmist. Süüdistate neid otsesõnu hooletuses oma töö ja elanike suhtes. Väidate, et hooldekodudes on küll olemas isikukaitsevahendid ja tegevusjuhiseid, kuid neid ei täideta. Isegi elementaarne käte desinfitseerimine on teie sõnul unustusse jäetud," pöördub nõukoda Lanno poole.

Sotsiaalasutuste juhid peavad Lanno väiteid solvavaks, laimavaks ja lubamatuks ükskõik missuguses olukorras. Kõige vähem tohib niisugust käitumist endale lubada kõrge riigiametnik kogu riiki hõlmava tervisekriisi kõrghetkel, kui tegelikult peab kokku hoidma ja pakkuma vastastikust tuge ja mõistmist, märgib nõukoda.

Sotsiaalasutuste juhtide sõnul kehtestati ja täideti maskikandmise kohustus ja teised ranged tervisekaitse nõuded sisuliselt üleöö sel sügisel esimesena just hooldekodudes. Lisaks kirjutavad juhid, et nad teevad endast olenevalt kõik, et täita kohusetundlikult kõiki juhiseid ja kaitsta hooldekodude elanikke ning töötajaid.

Kevadise eriolukorra ajal isoleeriti riiklike nõuetega hooldekodude elanikud inimlikest kontaktidest – seda nende enda kodus. Hooldekodud pidid täitma külastuskeelu nõuet vaatamata ühiskonna halvakspanule, tuletab nõukoda meelde.

Oma sõnavõtuga halvustas Lanno sügavalt ja isiklikult hooldekodude töötajaid, murendades turvatunnet elanikes ja nende lähedastes, leiab nõukoda.

"Süüdistamine ja üldistamine pärsivad teo- ja töötahet. Hooldekodude esindajatena peame väga oluliseks teilt avalikku vabandust koos mõistva toetusavaldusega hooldekodude töötajatele," lisab nõukoda.