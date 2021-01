Valdav osa perearstikeskuste personalist on vaktsineeritud

Praeguseks on esimese doosiga vaktsineeritud enamus perearstikeskuste töötajatest, teatas sotsiaalministeerium laupäeval.

"Kuigi esimesed vaktsiinitarned on olnud oodatust väiksemad, on praeguseks vaktsineeritud esimese doosiga valdav osa perearstikeskuste töötajatest, ligikaudu 30 protsenti haiglavõrgu arengukava haiglate töötajatest ning ka esimeste hooldekodude elanikud ja töötajad," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik pressiteate vahendusel.

Esimese kahe nädalaga on Eestis COVID-19 vastu esimese vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 10 197 inimest.

Kiige sõnul on järgmiste nädalate prioriteet hooldekodude töötajate ja elanike ning haiglate õendushooldusosakondade patsientide vaktsineerimine, kuna nakatumise korral on nendel inimestel väga kõrge risk vajada haiglaravi. Samuti jätkub tervishoiutöötajate vaktsineerimine.

"Meie tervisesüsteem on vaktsineerimiseks põhjalikult valmistunud, tervishoiutöötajad on läbinud vajalikud täiendkoolitused ning sellega igapäevase ravitöö kõrvalt edukalt alustanud. COVID-19 vaktsineerimine on kulgenud suuremate tõrgeteta ja laieneb järk-järgult tervishoiu- ja hoolekandeasutustesse üle Eesti," kinnitas Kiik.

Reedel vaktsineeriti 2225 inimest. Kahe nädala jooksul on vaktsineerimisi teinud sada tervishoiuteenuse osutajat, sh on vaktsineerimisi tehtud 71 perearstiabiasutuses, 21 haiglas, kahes kiirabiasutuses, kolmes eriarstiabiasutuses ja kolmes õendusabiasutuses.

Vaktsineerimisi jätkatakse ka nädalavahetusel. Esmaspäevaks on tervishoiuasutused juba teinud terviseametile vaktsiinitellimusi 5345 vaktsiinidoosi ulatuses, mida kasutatakse põhiosas järgmise nädala esimeste päevade jooksul. Esmaspäeval, 11. jaanuaril jõuab praeguse info kohaselt Eestisse järgmine Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini tarne (9750 doosi) ja kolmapäeval, 13. jaanuaril 1200 doosi COVID-19 Vaccine Moderna vaktsiini.

Kuna Eestisse jõudvad vaktsiinikogused on esialgu piiratud, siis on koostöös riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga juba suvel määratletud riskirühmad, kellele tuleb võimaldada vaktsineerimist esmajärjekorras:

- tervishoiuasutuste töötajad, kuna COVID-19 haigetega kokkupuute tõttu on neil suurem risk nakatuda ning vaktsineerimine aitab tagada tervishoiusüsteemi toimepidevuse;

- hoolekandeasutuste töötajad ja elanikud;

- 70-aastased ja vanemad inimesed ning teatud krooniliste haigustega inimesed, kelle puhul võib COVID-19 haiguse kulg olla raskem;

- elutähtsate teenuste osutajad ja teised eesliini töötajad;

- niipea kui Eestisse jõuab piisav kogus vaktsiini, võimaldatakse vaktsineerimist kogu Eesti elanikkonnale.

"Praegu teadaolevad vaktsiinitarned võimaldavad alustada kõrge ea või tervise tõttu riskirühmas olevate inimeste vaktsineerimisega perearstikeskustes jaanuari lõpus ning põhiosas lähikuudel. Täpsemat infot riskirühmade vaktsineerimise kohta saame anda paari nädala jooksul, kui oleme saanud Eestisse saabuvate vaktsiinikoguste uuendatud numbrid. Riskirühma kuuluvate inimestega hakatakse võtma ühendust järk-järgult, inimesed ise kuskile pöörduma ei pea," lisas Kiik.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.