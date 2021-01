Läti sai kolmanda tarnega vaid 6825 doosi koroonavaktsiini

Põhjus, miks Läti Eestist vähem vaktsiinidoose saab on asjaolu, et Eesti on tellinud põhilepinguga Pfizer-BioNTechilt rohkem vaktsiinidoose.

Kui Eesti on tellinud kogu aasta peale Pfizer-BioNTechilt ligi 604 000 doosi, siis Läti 197 500, millest esimeses kvartalis loodetakse saada 97 500. Lisatarnega loodab Läti saada veel 160 000 doosi, kuid need jäävad oktoobrisse-detsembrisse alles.

Lisaks tahab Läti osta veel 1,4 miljonit täiendavat vaktsiinidoosi, milleks valitsus otsustas eraldada 23 miljonit eurot.

Kokku on Läti praeguseks kolme tarnega saanud 30 225 doosi vaktsiini. Arvestama peab, et üks inimene vajab kahte vaktsiinidoosi

Pühapäevase seisuga oli Läti vaktsineerinud 6583 inimest. Kui alul vaktsineeriti suurhaiglate personali, siis laupäeval alustas Läti perearstide vaktsineerimisega. Esmaspäevast hakatakse vaktsineerima kõikide meditsiinitöötajaid - väiksemate haiglate arste, arstiabisid, õdesid, hambaarste, ämmaemandaid jt.

Läti vaktsineerimise kava teeb sarnaselt Eesti põhipanuse AstraZenecale. Kokku plaanib Läti osta üle nelja miljoni vaktsiinidoosi. Läti praegune rahvaarv on veidi alla 1,9 miljoni elaniku.