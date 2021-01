Eestisse jõudis kolmas koroonavaktsiini saadetis

Esmaspäeva pärastlõunal jõudis Eestisse järgmine koroonavaktsiini saadetis, milles on 9750 doosi.

Kahe esimese nädalaga vaktsineeriti Eestis esimese vaktsiinidoosiga 10 972 tervishoiuasutuste töötajat. Järgmise kolme nädala jooksul jätkub suuremas mahus vaktsineerimine hooldekodudes, samuti jätkub tervishoiutöötajate vaktsineerimine.

Kahe nädala jooksul on vaktsineerimisi teinud 100 tervishoiuteenuse osutajat, muu hulgas on vaktsineerimisi tehtud 71 perearstiasutuses, kus on vaktsineeritud valdav osa kõigi Eesti perearstikeskuste töötajatest, 21 haiglas, kahes kiirabiasutuses, kolmes eriarstiabiasutuses ja kolmes õendusabiasutuses.

"Esimeste tarnetega saabunud vaktsiinidega on praeguseks vaktsineeritud esimese doosiga valdav osa perearstikeskuste töötajatest, ligikaudu 40 protsenti haiglavõrgu arengukava haiglate töötajatest ning ka esimesed hooldekodude elanikud ja töötajad," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Järgmiste nädalate prioriteet on hooldekodude töötajate ja elanike ning haiglate õendushooldusosakondade patsientide vaktsineerimine, kuna nakatumise korral on nendel inimestel väga kõrge risk vajada haiglaravi. Samuti jätkub tervishoiutöötajate vaktsineerimine," lisas minister.

Tervishoiuasutused on teinud tänaseks terviseametile vaktsiinitellimusi 5345 vaktsiinidoosi ulatuses, mida kasutatakse põhiosas nädala esimeste päevade jooksul.

Kolmapäeval on oodata Eestisse COVID-19 Vaccine Moderna vaktsiini esimest tarnet, milles on 1200 vaktsiinidoosi.

Pfizer/BioNTech lepingu alusel on Eestile kokkulepitud 603 876 doosi 301 938 inimese vaktsineerimiseks, millele lisaks taotleb Eesti vähemalt 250 000 vaktsiinidoosi 125 000 inimesele. Täiendavate vaktsiini koguste osas on EL liikmesriikide vahel läbirääkimised käimas.

Eesti on seni ühinenud EL-i koroonavaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac), millega on Eestile tellitud kokku 3 177 726 doosi vaktsiini.

Valitsus on andnud põhimõttelise heakskiidu Eesti ühinemisele kõigi seitsme Euroopa Liidu ühishankes oleva vaktsiinitootja eelostulepingutega.