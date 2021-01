Koroonaviiruse epideemiast tingituna kehtib Läti pealinnas Riias nädalavahetustel komandanditund ja ka ühistranspordi tegevus on pärast 22.00 lõpetatud.

Riias kehtib nädalavahetustel komandanditund ja ühistransporti ei saa pärast kella 22.00 kasutada.

Alates detsembri lõpust on Lätis nädalavahetustel kell 22.00 - 5.00 liikumiskeeld.

Riia transpordiamet on teinud muudatusi ühistranspordi liikumise sõiduplaanides. Muudatused näevad ette, et ühistranspordi viimane sõit on nädalavahetustel lõpp-peatusest 22.00 ja kõik hilisemad väljumised tühistatakse.

Erand on tehtud ainult Riia lennujaama teenindavale bussiliinile (nr 22).

Riias jätkuvad koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangud vähemalt kuni 25. jaanuarini