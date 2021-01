Jaak Joala ausammast käivad uudistamas inimesed üle Eesti

Jaak Joala ausamba kõrval elavad inimesed "Aktuaalse kaamera" kaamera ette tulla ei tahtnud või ei saanud, kuid nad nimetasid esimese emotsioonina mürareostust, mis sambast kostub ja neil rahulikult elada ei lase. Aga mitte ainult.

"Küsimus on olnud see, et kas see on üldse olnud mõistlik tegevus, eriti praegusel ajahetkel, kui niigi on raha vähe nii riigil, linnavalitsusel kui ka kodanikul. Me näeme, et see on arutult kulutatud raha igas mõttes," rääkis Jaak Joala ausamba vastane Kristina Libe.

Viljandi linnavolikogu eelarvekomisjoni aseesimees, opsositsiooni kuuluv Rein Suurkask (EKRE) leiab aga, et Joala ausamba tarvis 50 000 euro eraldamine oli tõesti linnavalitsuse pädevuses, kuid kindlasti tulnuks otsustusprotsessi pühendada ka linnavolikogu.

"Ka volikogus ja volikogu komisjonides oleks see pidanud arutelul olema. Aga kuna see tehti otsustuskorras ära, siis minu meelest jätab see natuke halva maigu kogu sellele sambale juurde," ütles Suurkask.

Inimesed voorivad Jaak Jola ausamba juurde lakkamatult. Tullakse nii Haapsalust, Viljandi maakonnast kui Põltsamaalt. Kõigil on oma arvamus, külmaks ei jäta see ausmmas kedagi.

"Minu ettekujutus Jaak Joalast on natukene teistsugune, kuidagi romantilisem. See on tuim natuke ja liiga disko minu jaoks," rääkis Suure-Jaanist tulnud Merike.

"See on natukene vene rahvusele sobilikum. Need valgused ja üldse," arvas Viljandi elanik Hegle.

"Ta on seal nagu keskaegses piinapingis. Ja kõik need diskotuled. Ja ma arvan, et ta ise ei oleks sellega kuidagi rahul olnud ja see ei ole minu hinnangul väärikas," ütles Viljandis elav Kati.

"Kõik asjad võiks olla ju rahvaga läbi räägitud. Aga ma arvan, et rahval on nii palju erinevaid arvamusi, et kõigi arvamustega ei saa ju kunagi olla päri," ütles Viljandi elanik Karin.

"Mina vaatan seda ülemist osa kui krooni, mis on auga talle pähe pandud. Pisut on ta nagu liiga tehislik, aga see on tänapäev, mis seal teha. Paneme uued materjalid enda heaks tööle," rääkis Tartu elanik Külli.