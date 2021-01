Et praegusel ajal otsivad inimesed üha rohkem võimalusi veeta vaba aega värkses õhus, on tunda ka Elistvere loomapargis, kus käis möödunud aastal rekordarv külastajaid. Eesti peamiste metsloomade kõrval saab seal tutvuda ka tänavuseks aasta loomaks valitud närilisega.

Et tänavune aasta loom rott tekitab paljudes inimestes pigem ebamugavustunnet, ei tule näriliste talitaja Janne Kasele üllatusena.



"Noh, rott ikkagi näeb välja oma saba pärast natuke hirmuäratav. Ja hambad... Aga muidu nad on sõbralikud, me ei puutu neid, me ei tülita ja nad on harjunud sellega. Siiamaani nad ei ole hammustanud, nad on üpris sõbralikud," lausus Kase.

Eestis elab looduses rotte kahte liiki - rändrotid ja kodurotid. Elistvere loomapargi rotipere on rändrottidest aretatud laborirotid.

Nagu arvata võib, pole rotid siiski loomapargi kõige populaarsemad elanikud. Pargi suurim staar on karu Karoliina, kes vaatamata talvisele ilmale teiste metsakarude kombel talveund ei maga. Ehk peitub põhjus ka tema tihedas külastajate arvus, mis oli möödunud koroonapiirangute aastal rekordiliselt kõrge.

"Sellel aastal on jah meie külastajanumbrid kenasti tõusnud, umbes 79 000 oli külastajaid sellel aastal. Kui saaks seda külastatavust kuidagi hajutada... Nädalavahetused ja pühad on need, mis toovad hästi suurel hulgal rahvast kohale ja siis samas on tööpäevad need tagasihoidlikumad," rääkis Elistvere loomapargi teabejuht Elle Mäerand.

Mäeranna sõnul meelitas masse ka pühade ajal ilus lumine ilm, mis muidugi pakkus rõõmu ka kõigile loomadele. Pargi uusim elanik on siia möödunud aastal Lätist toodud hunt, kel ajastukohaselt on nimeks Koroonius. Elistvere on ainus koht Eestis, kus eesti rahvuslooma hunti eksponeeritakse.