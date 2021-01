Itaalias algas viimase 30 aasta suurim maffiaprotsess, kus süüpingis on üle 100 kuritegeliku organisatsiooni 'NDrangheta kahtlustatavat liiget.

Maffiaprotsessil osaleb ligi 1000 juristi, kohtunikku, prokuröri ja pealtvaatajat, teatas The Sun.

'NDrangheta kohtuprotsess toimub rohkem kui 30 aastat pärast 1986. aasta kohtuprotsessi Palermos, mis paljastas Sitsiilia maffia.

"See on kõige olulisem maffiavastane protsess pärast Palermot," ütles 'NDrangheta vastu süüdistust juhtiv Niccola Gratteri.

2019. aastal käskis Grattieri vahistada väidetavad 'NDrangheta liikmed Itaalias, Saksamaal, Šveitsis ja Bulgaarias. Operatsioonis osales 2500 politseiniku ja arreteeritute seas olid politseiülem, juristid, kohalikud poliitikud, endine senaator ja ärimehed.

"See on maffia, mis näeb välja nagu meie ja on meile üha lähemal," lisas Gratteri.

'Ndrangheta on maailma üks võimsamaid kuritegelikke organisatsioone, FBI hinnangul kuulub grupeeringusse üle kuue tuhande liikme. Organisatsiooni peamisteks tegevusvaldkondadeks on narkootikumide tarnimine, väljapressimine, prostitutsioon ja relvakaubandus.

"'Ndrangheta liikmed on väga vägivaldsed, kuid ülimalt ettevõtlikud ja organisatsioonil on ülemaailmne kontaktivõrgustik," ütles Itaalia maffiaekspert Antonio Nicaso.

'NDrangheta teeb väidetavalt koostööd Ladina-Ameerika narkokartellidega, samuti Albaanias ja Türgis tegutsevate organiseeritud kuritegevuse jõukudega.

'Ndrangheta nimi pärineb kreeka keelest "andragathia", mis tähendab julgust või lojaalsust. Kriminaalne organisatsioon alustas tegevust juba 18. sajandil.