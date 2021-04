Itaalia maffia plaanib varastada EL-i taastepaketist miljardeid eurosid

Itaaliat tabas pärast koroonaviiruse epideemia puhkemist tõsine majanduskriis. Riigi sisemajanduse koguprodukt (SKP) langes 2020. aastal 8,9 protsenti. Maffia kasutas majanduskriisi ära oma huvides.

Veebiväljaande EUobserveriga suhelnud eksperdid leidsid, et Mario Draghi valitsus ei tohi Itaalias riigihankemenetlusi lihtsustada.

"Vaja on reegleid, et vältida avaliku raha sattumist maffia kätte," ütles Põhja-Itaalia kohtunik.

"Maffia ei kasuta Euroopa Liidu rahade saamiseks vägivalda, vaid korruptsiooni. Ja see juhtub ka taastepaketiga," ütles Bologna ülikooli õigusteaduse professor Stefania Pellegrini.

Itaalia maffiaorganisatsioonid pesevad raha ka teistes Euroopa riikides. Näiteks Hispaanias, Saksamaal ja Hollandis.

"Aastatel 2015-2020 eraldas Euroopa Liit Itaaliale struktuuri- ja investeerimisfondide raames ligi 70 miljardit eurot. Pool sellest rahast sattus organiseeritud kuritegevuse kätte," ütles Rutgersi ülikooli kriminaalõiguse professor Vincenzo Musacchio.

Itaalia vanglates puhkesid eelmise aasta kevadel rahutused. Kohalike võimude teatel õhutasid vanglates kaost mitmed maffiarühmitused.

Oktoobris puhkesid suured meeleavaldused ka Napoli tänavatel. Napoli maffia Camorra liikmed olid nende seas, kes süütasid prügikaste ja viskasid politseinikke kividega.

"Kuritegelikud organisatsioonid on huvitatud Itaalia linnades kaose suurendamisest. Nad kasutavad ära inimeste majandusraskusi, et muuta protestid sotsiaalseks, eriti Lõuna-Itaalias," teatas Itaalia maffia-vastase uurimise amet (DIA).

"Maffia on alati saanud katastroofidest Itaalias kasu. Nad teenisid suurt kasumit näiteks pärast 1962. aasta suurt maavärinat Lõuna-Itaalias Irpininas," ütles rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ekspert Antonio Nicasso.

"Maffia on epideemiat ära kasutanud musta äri laiendamiseks. Neil on tohutu investeerimisvõimekus. Uimastikaubandus ei peatunud ka piirangute ajal. Rahapesu on samuti kasvanud," lisas Nicaso.

Itaalia Panga teatel tehti Itaalias 2020. aastal üle 110 000 kahtlase tehingu.

Majanduskriisi tõttu on Itaalias hädas enam kui 100 000 ettevõtet. Maffia annab hädas olevatele ettevõtetele laenu ja omandab nii firmades osaluse.

Maffiagrupeeringud jagavad Lõuna-Itaalia linnades inimestele ka toitu ja laenavad töötutele raha. Eksperdid nimetavad seda maffia "heaolusüsteemiks".

Europoli andmetel tegutsevad Itaalias kolm suurt maffiaorganisatsiooni. Need on Cosa Nostra, Camorra ja Ndrangheta. Väljaspool Itaaliat hoiavad nad madalat profiili, mistõttu õiguskaitseorganitel on nende kuritegelike rühmituste likvideerimine keeruline.

Itaalias on maffiagrupeeringud olnud aktiivsed juba sajandeid.