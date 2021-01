Tallinna Ülikool on kommunikatsioonijuht Sulev Olli sõnul kaugõppel kuni 21. märtsini, esimese perioodi lõpuni. Mis sealt edasi saab, sõltub riiklikest juhistest.

Praktilisi aineid võib küll instituudi õppejuhiga kooskõlastades ülikooli ruumides veel läbi viia, aga igal õppeainel peab olema tagatud ka veebitugi, kuhu kogu oluline info on koondatud, ütles Oll.

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektori Hendrik Volli sõnul on praegu ka tehnikaülikoolil kavas nii suures ulatuses kui võimalik distantsõppele jääda, juhul kui ja kuni valitsus ütleb, et see on vajalik. Ainult need praktikumid, mida teisiti pole võimalik läbi viia, toimuvad kooli ruumides hajutamisnõudeid järgides.

Neli õppekava seitsmekümnest on otsustatud semestri lõpuni kaugõppele viia ning prorektori sõnul võib neid otsuseid rohkem tulla. Ülejäänute puhul juhindub ülikool sellest, mida ütleb valitsus ja otsustab jooksvalt.

Tartu Ülikool on e-õppel vähemalt terve veebruarikuu, välja arvatud praktikumid, mida veebi teel teha ei saa. Semestri alguses otsustatakse, kas kaugõpe on vajalik ka märtsis.