Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et kolmapäevasel kohtumisel arutati koolijuhtidega läbi kriisimeeskonna ettepanekut jätkata uuest nädalast kontaktõppega.

"Eelmise nädala kõrged nakatumisnäitajad tegid meid ettevaatlikuks. Samas ei saa ettevaatust minetada ka nüüd, kui Tartusse tuli täna juurde tervelt 43 uut nakatunut," sõnas linnapea.

Klaas ütles ERR-ile, et kui koolid peavad kehtivatest reeglitest kinni, siis on võimalik tagada ohutu koolikeskkond.

"Alates esmaspäevast, 18. jaanuarist on kontaktõpe Tartu koolides reegel, sellel võib olla erandeid, kui koolid nii otsustavad, et paremini hajutamist tagada," selgitas Klaas.

Linnapea sõnul on ettevaatlik algus olnud õige otsus, sest Tartu nakatumisarvud on olnud suhtelist kõrged.

"Oluline on see, et koolides klassideüleseid üritusi, suuremaid ettevõtmisi, kus lapsed omavahel kokku saavad, ei oleks," lisas Klaas.

Linna kriisimeeskonna soovitus koolidele on olla jätkuvalt ettevaatlik ja teha kõik endast olenev viiruse ennetamiseks. Jätkuvalt on oluline tagada koolimajades õpilaste hajutatus.

Linnavalitsus toetab e-õppe päevade korraldamist, et koolilapsi saaks paremini hajutada. Õppetöö täpse korralduse üle otsustavad aga koolid ise.

Selleks et kompenseerida saamata jäänud koolilõuna, on kõigile jaanuarikuus distantsõppel viibinud õpilastele võimalik koolide kaudu tellida kümne euro väärtuses toidupakk, mille eest lapsevanemad tasuma ei pea.