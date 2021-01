Hiina viiruse alguspunkti Wuhani saabus WHO ekspertmeeskond

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ekspertmeeskond saabus neljapäeval Hiina linna Wuhani, et alustada koroonapandeemia lähtepunktis korduvalt edasi lükatud missiooni viiruse päritolu uurimiseks.

Hiina rahvusringhääling CGTN edastas kaadreid WHO lennuki maandumisest.

Kümne teadlase ülesanne on uurida uue koroonaviiruse algupära, kuid missioon on poliitiliselt tundlik, sest Hiinat on süüdistatud nii esialgse nakkuspuhangu suuruse varjamises kui katses algav uurimisprojekt nurjata.

WHO meeskond lendas Singapurist otse Wuhani, kus 2019. aasta detsembris avastati esimene COVID-19 kolle.

Hiinas kehtivate koroonapiirangute tõttu tuleb neil arvatavasti olla esmalt kaks nädalat karantiinis.

Uurijad pidid Wuhani saabuma juba eelmisel nädalal, kuid ootamatult selgus, et Hiina ei ole andnud meeskonnale sissesõiduluba.

WHO on kinnitanud, et nende siht ei ole kedagi süüdistada.