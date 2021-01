Pompeo: USA-l on uued tõendid koroonaviiruse laboratoorse päritolu kohta

USA ametivõimude andmeil on neil uusi tõendeid, et koroonaviirus on pärit Wuhani laborist, mitte ei levinud inimestele loomade kaudu. Hiina on aga seesuguseid süüdistusi eitanud.

Bloomberg vahendab, et USA ametivõimude andmetel haigestusid Wuhani viroloogialabori töötajad väidetavalt juba 2019. aasta sügisel, enne esimest registreeritud koroonajuhtumit.

"Laboriõnnetuse tulemusel võib viiruse levik suuresti sarnaneda looduslikule levikule. Seda eeldusel, et esmalt puutusid viirusega kokku vaid mõned inimesed, kellel sümptomeid ei avaldunud," teatas Ühendriikide välisministeerium.

Ka USA välisminister Mike Pompeo ütles, et on põhjust uskuda, et viirus hakkas levima laborist, vahendab Washington Examiner. Samas teatas Pompeo juba mais, et USA-l on selle kohta palju tõendeid, kuid sel nädalal ütles ta, et ümberlükkamatuid väiteid veel teha ei saa.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ametnikud on praegu Hiinas, et uurida viiruse päritolu. Samas pole nad veel uuringutega alustanud, sest peavad olema eneseisolatsioonis.

Hiina on korduvalt aga eitanud süüdistusi, nagu pärineks viirus laborist.