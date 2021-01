Narva haigla kirurgiaosakonnas on tuvastatud koroonaviiruse levik, mistõttu otsustas haigla kriisistaap muuta kirurgiliste patsientidega töötamise korda.

"Kuni 22. jaanuarini peatame plaanilised operatsioonid, välja arvatud need, mis puudutavad naistekliiniku patsiente. Sünnitusabi osutatakse tavapäraselt," ütles haigla ülemarst Olev Silland.

Ta lisas, et kirurgiaosakonna personal, välja arvatud need, kes on juba põdenud COVID-19, jääb kümneks päevaks karantiini. Koronaviiruse positiivse testiga patsiendid viidi üle COVID-osakonda.

SA Narva Haigla kriisistaabi liikmete sõnul tehti selline otsus, et peatada nakkuse edasine levik ja võimalikult kiiresti taastada osakonna tavapärane töö. Haigla ülemarst märkis, et need patsiendid, kes ei vajanud operatiivset kirurgilist ravi, viidi ajutiselt sisehaiguste kliinikusse.

"Oluline on märkida, et kirurg jääb haiglas ööpäevaringselt valvesse ja opereerimisteenused jätkavad tööd," lisas Silland.

Operatiivset kirurgilist ravi vajavad patsiendid suunatakse Ida-Viru keskhaiglasse.

Narva haiglas jätkub ka lasteaosakonna patsientide ravi, kes viiakse ajutiselt üle sisehaiguste kliinikusse.

Praegu on üheksa patsienti ja viis kirurgiaosakonna töötajat koroonaviiruse suhtes positiivsed.