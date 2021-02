Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler ütles, et Iljina jätkab samas tööd arstina.

Juhatus algatas sisejuurdluse pärast seda, kui Eesti Päevaleht tuvastas, et 5. ja 27. jaanuaril sai vaktsiinisüsti tollane Venemaa peakonsul Narvas Juri Gribkov.

Uurimine tuvastas, et vaktsineerimist ei kantud vaktsineerimise nõuetekohaselt infosüsteemi ning see vaktsineerimine toimus haigla juhatuse teadmata.

Tarmo Bakler lisas, et haigla juhtkonnal on kinnitus vaktsineerimist juhtinud infektsioonikontrollteenistuse juhilt, et rohkem haigla reeglitele mittevastavaid

vaktsineerimisi ei ole olnud.

Kahe süsti tegemine Vene peakonsulile oli vastuolus sotsiaalministeeriumi vaktsineerimisplaaniga.

Siseuurimise tulemused on üle antud terviseametile.