Biden esitles oma USA majanduse ergutuspaketti

USA presidendiks valitud Joe Biden avalikustas neljapäeval oma 1,9 triljoni dollari suuruse majanduse ergutuskava ja märkis, et koroona- ja majanduskriisis vaevleva riigi päästmiseks tuleb viivitamatult tegutsema asuda.

"Investeeringud töökohtadesse ja rassilisse võrdsusesse hoiavad ära pikaajalise majandusliku kahju ja kasud ületavad selle kulud mitmekordselt," ütles Biden.

Muu hulgas näeb kava ette miinimumpalga tõusu 15 dollarini tunnis ja ühekordse majapidamise otsetoetuse suurendamist 2000 USA dollari peale.

Lisaks kavatseb Biden välja käia eraldi elavdamispaketi, mille eesmärgiks on ettevõtteid kannustada uute töötajate palkamisele.

"Me jookseme ajaga võidu. Valitsuse uue toetuseta võib majandus- ja tervishoiukriis lähikuudel veelgi süveneda. Koolid ei saa turvaliselt uksi avada ja vaktsineerimine on kulgenud liiga aeglaselt," edastas Bideni meeskond teadaandes.

Sama ergutuspakett ei läinud eelmisel aastal läbi vabariiklaste vastuseisu tõttu.

Ehkki mõlemad kongressi kojad on edaspidi demokraatide käes, siis senatis on kontroll ebakindel, sest parteil on sajast kohast vaid 50. Biden peab seega saama kõigi demokraatidest senaatorite toetuse või meelitama enda poolele ka mõne vabariiklase.

Esindajatekoja demokraadist esimees Nancy Pelosi ja senati demokraatide liider Chuck Schumer ülistasid ergutuspaketti ja lubasid selle viivitamatult seadusandjate ette tuua.

"Alustame viivitamatult tööd, et presidendiks valitud Bideni visioon õigusaktideks muuta, mis läbivad mõlemad kojad ja muudetakse seaduseks," kinnitasid nad ühises avalduses.