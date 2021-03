Pelosi: parteid võiksid teha USA taristu arendamisel koostööd

USA kongressi spiiker Nancy Pelosi andis pühapäeval märku lootusest, et vabariiklased kaasatakse oluliste infrastruktuuriobjektide ja töökohtade loomise õigusaktide väljatöötamisse.

Siiski ei olnud Pelosi kindel, kas vabariiklased aktsepteerivad USA president Joe Bideni koostatud päevakorda.

"Teede ja sildade ehitamine on alati olnud kaheparteiline, kus demokraadid ja vabariiklased teevad koostööd. See pole olnud kaheparteiline ainult siis, kui presidendiks on demokraat. Näiteks president Obama ajal pidime paketti kokku tõmbama," ütles Pelosi.

"Sellegipoolest on meil loodetavasti lõpuks kaks osapoolt," lisas Pelosi.

Eelmisel nädalal kiitis kongress heaks Bideni 1,9 triljoni suuruse koroonaviiruse leevenduspaketi. Päästeplaan võeti vastu ilma vabariiklaste toetuseta, teatas Politico.eu

Pelosi sõnul on ta andnud kongressi komisjonide esimeestele korralduse teavitada oma vabariiklastest kolleege tulevastest õigusaktidest.

"See on töökohtade loomine, mis loob tulu, mis tuleb tagasi riigikassase. Erinevalt sellest, mida vabariiklased tegid oma maksukelmusega 2017. aastal. Nad peaksid olema viimased inimesed, kes räägivad sellest, mis on ameeriklastele liiga kallis," ütles Pelosi.

USA Wyomingi osariigi vabariiklasest senaatori John Barrasso sõnul soovib ta näha infrasktruktuuri projektides koostööd. Siiski lisas Barrasso, et viimane kord muutsid kongressi demokraadid senati koostatud kiirteede rahastamist viisil, mida vabariiklaste enamus senatis ei suutnud aktsepteerida.

"Nad ignoreerisid seda, mida me oleme teinud vastastikusel viisil," ütles Barrasso.