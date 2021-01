"Biden peab vähemalt kaaluma armuandmist. See aitaks riiki tervendada ja saaksime järgmise nelja aasta jooksul keskenduda tähtsamatele asjadele. Donald Trump pole geenius, kuid ta võib aru saada, et kui ta aktsepteerib armuandmist, siis on see süü omaksvõtmine," teatas endine FBI direktor James Comey.

George W. Bushi administratsiooni peaprokuröri Alberto Gonzalese sõnul aga ei saa rahvust terveks ravida, enne kui Trump tunnistab viimaste presidendivalimiste legitiimsust.

"Võib-olla pole ta nõus ütlema, et ta valimiste kohta valetas, kuid vähemalt võiks ta tunnistada, et ta oma hinnangutes eksis. Ilma selleta on riigil raske edasi liikuda," teatas Gonzales.

Viimased USA uuringud näitavad, et ligi pool vabariiklastest ei toeta Bideni presidendiks saamist.

USA võrguväljaande Voxi küsitlus näitas, et 49 protsenti vabariiklastest kahtleb viimastes presidendivalimiste aususes ja on vastu Bideni ametisseastumisele.

"Kui president Trumpi toetajad usuvad ka pärast armuandmist, et neilt varastati presidendivalimised, pole ma kindel, kui palju me armuandmisega saavutame," lisas Gonzales.

Bideni sõnul on viimane Trumpi umbusaldushääletus üleparteiline hääletus, kus rahvasaadikud järgivad põhiseadust ja oma südametunnistust.

"Ma loodan, et senati juhtkond leiab viisi, kuidas toime tulla põhiseadusest tulenevate kohustustega presidendile süüdistuse esitamisel ja samal ajal tulevad toime muude riigi jaoks tähtsate kiireloomuliste küsimustega," teatas Biden.

Trump pole Bidenile oma valimiskaotust tunnistanud ja on keeldunud teda tavapärastele üleandmisläbirääkimistele kutsumast, kuid on kutsunud üles vältima vägivalda.

"Vägivald läheb vastuollu kõigega, millesse ma usun ja mille eest meie liikumine seisab. Ükski minu poliitiline toetaja ei saaks kunagi poliitilist vägivalda toetada," teatas Trump Valge Maja Twitteri konto vahendusel.

Bideni ametisse vannutamise päeval tagavad Washingtonis korda umbes 20 000 relvastatud rahvuskaartlast.

President Trumpi süüdistust ei saa tühistada, kuid Biden saab järgida Gerald Fordi eeskuju. Ford päästis Richard Nixoni 1974. aastal ja sellega lõpetati Watergate skandaal.

Joe Bideni inauguratsioon toimub järgmise nädala kolmapäeval - 20. jaanuaril. Tema ametisse nimetamisel laulab USA hümni Lady Gaga ja õhtul juhib Tom Hanks 90-minutilist erisaadet kõigis USA suuremates telekanalites.