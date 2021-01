Riigikogu hakkab menetlema abielu ja kooselu võrdsustamist

Eelnõu esitasid 10 Keskerakonna ja üheksa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikut.

Eelnõuga viiakse 9. oktoobril 2014 vastuvõetud kooseluseadusega reguleeritud kooseluleping perekonnaseadusesse ja kooseluseadus tunnistatakse seetõttu kehtetuks.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et kooseluseadus jõustus 1. jaanuaril 2016, kuid ei ole tegelikult tänaseni saavutanud oma algselt plaanitud mõju – endiselt on vastu võtmata erinevate seaduste muudatused, mis tagaksid kooselulepingu sõlminud isikutele sarnased õigused omavahel abielus olevate isikutega (seda küll teatud erisustega, näiteks lapsendamise teatud aspektid) ja isikud peavad oma õiguste kaitsmiseks pöörduma kohtusse. See aga on isikutele äärmiselt koormav.

Seetõttu võrdsustakse eelnõuga kooseluleping abieluga – eelnõust tulenevalt on edaspidi kooselulepingu sõlminud isikutel samad õigused, mis abielus olevatel isikutel, kui seaduses ei ole tehtud erisust. Eelnõu kohaselt ei kinnita vaimulikud kooselulepingu sõlmimist.

Eelnõu juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. Eelnõu esitasid keskerakondlased Andrei Korobeinik, Oudekki Loone, Maria Jufereva-Skuratovski, Martin Repinski, Kaido Höövelson, Imre Sooäär, Jaanus Karilaid, Aadu Must, Natalia Malleus ja Enn Eesmaa ning sotsiaaldemokraadid Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Kalvi Kõva, Ivari Padar, Jaak Juske, Heljo Pikhof, Indrek Saar ja Jevgeni Ossinovski.