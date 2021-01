Indrek Kiisler: kooseluseaduse rakendusaktid võiksid veel pikalt oodata

Juulikuus kirjutasin väikese arvamusnupukese, milles tegin ettepaneku jätta kodurahu huvides ära planeeritav abielureferendum. Muidugi seda ei juhtunud.

Viimased pool aastat kasvatas meie emotsioonide, viha ja ärevuse kihi aina paksemaks. See on paksem kui lumevaip, mis praegu akna taga paistab. Emotsioonidega kootud vaip on endiselt alles ja seda pole võimalik veel niipeagi kokku rullida.

Tegelikult on ilmselt riigikogus olemas piisav enamus, et kooseluseaduse rakendusaktid kiiresti vastu võtta. Nii Kaja Kallas kui ka Jüri Ratas saaks kõhklejaid ja vastaseid oma fraktsioonides mõjutada, et rakendusaktidele "jah" ütlejaid oleks võimalikult palju. Lisaks toetavad rakendusakte sotsiaaldemokraadid. Nii et 51 häält oleks võimalik üsna ruttu kokku saada.

Kuid selle katsetuse võiks edasi lükata.

Mida näitasid abieluteema arutelu ja selle kohta tehtud arvamusküsitlused?

Näitasid tõsiasja, et me oleme postsovetliku mentaliteediga ühiskond ja seda kasutas efektiivselt ära eelkõige EKRE, aga ka Isamaa. Isamaale võib flirt kooseluseaduse vastastega saada Pyrrhose võituks. Nüüd opositsioonis on neil käremeelse EKRE kõrval reaalne oht poliitikamaastikult kaduda.

Üks erakond ees või taga, aga sajad tuhanded abielu pühaduse nimel üles ärritatud inimesed jäävad meie ühiskonda alles. Nad pole tegelikult veel arugi saanud, mis sel nädalal juhtus ning millised tagajärjed on kahe suure liberaalsusest pajatava vennaspartei teineteise taasleidmisel.

Kui šokk on möödas, tekib ärevus ja viha. Ja kui seda toidab veel võidujoovastuses liberaalide irvitamine ja oma üleoleku rõhutamine, siis on sellel vaid üks tagajärg – emotsionaalsete laupkokkupõrgete jätkumine.

"Ootan väga presidendilt sõnumit ka nendele inimestele, kes praegu tunnetavad, et neid on viimasel tunnil reedetud."

Praegu on just see hetk, mil uued tüüri juurde tulijad ja seal olijad peaks säilitama külma pead ja mitte tormama parastama, mõnitama ja kohut mõistma. Ma ootan väga presidendilt sõnumit ka nendele inimestele, kes praegu tunnetavad, et neid on viimasel tunnil reedetud ning nende ideaale tallatakse jalge alla.

Kooseluseaduse tulihingelistele pooldajatele võib lohutuseks öelda, et hoolimata äärmuslike usuvendade, padukonservatiivide ja nõukanostalgikute sajatamisest ujub Eesti visalt Läänemaailma liberaalsesse vette. Nii et varem või hiljem võetakse rakendusaktid vastu. Kuid kellelgi ei ole nii kiire, et teha seda kohe täna ja praegu.

Aga mõned üritavad kujuteldava revolutsioonilise leegi taustal tervet riiki põlema panna. Kuidagi teisiti ei saa nimetada 19 riigikogu saadiku reedel esitatud eelnõud, millega muu hulgas võrdsustatakse kooseluleping abieluga. Eelnõu esitajad teavad väga hästi, et sellest ei sünni seadust, kuid kiusatus inimesi osatada oli siiski liiga suur.

Pärast kaklust rusikatega ei vehita, eriti kui kakluse ajal oled kogu aeg rääkinud armastusest, sallivusest ja üksteisemõistmisest.