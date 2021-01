Koroonagraafika: Iirimaa nakatumisnäitajad kasvasid kahe nädalaga viis korda

Euroopa kõrgeimad koroonaviirusesse nakatumisnäitajad on praegu Iirimaal, kus viimase kahe nädalaga on nakatumine kasvanud viis korda. Eesti nakatumisnäitajad on kahe nädala võrdluses veidi vähenenud.

Iirimaa kahe viimase nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1443,5. Kaks nädalat varem oli see näitaja 285,6 ehk veidi enam kui viis korda madalam.

Esikolmikusse mahuvad kasvavate nakatumisnäitajatega Tšehhi ja Ühendkuningriik, vahendas Helsingin Sanomat.

Detsembris nakatumisnäitajatega Euroopa tippu tõusnud Leedu on saanud kahel viimasel nädalal olukorra kontrolli alla ja nakatumisnumbrid on vähenenud. Kui kahe nädala eest oli Leedu nakatumisnäitaja 1379,5, siis eelmisel reedel 1126,4 ja sel reedel juba 875,6.

See on meie piirkonna kõrgeim näitaja, kuid Leedu nakatumistrend on selgelt alla. Seevastu Rootsi nakatumisnäitaja on kerkinud 806,1-le. Läti oma on 640,4 ja Soome oma endiselt üks Euroopa madalaimaid 63,3.

Kui nakatumisnäitajad on Leedu alla saanud, siis koroonasurmade arvult 100 000 elaniku kohta ollakse Euroopa tipus. Leedus on viimasel kahel nädalal olnud 100 000 elaniku kohta statistiliselt 32,6 koroonasurma.

Läti vastav näitaja on 15,1, Rootsil 14,4, Eestil 6,2 ja Soomel 1,0.