Lutsari sõnul on Soome valitsuse mõte ka riiki tööle tulnud inimestelt testi nõuda arusaadav, kuna Soomes on ka väga madal nakatumistase.

"Reisimine või sissetulemine mängib olulist rolli /---/, piirikontrolli on väga palju arutatud. Ütleme teoreetiliselt on kõik selle vastu, aga praktiliselt on väga paljud riigid näinud, et puhangud sügisel algasid sellest, et inimesed tulid puhkuselt tagasi ja tõid viiruse sisse," selgitas Lutsar.

Kedagi ei saa küll piiril testima kohustada, sõnas Lutsar, kuid lisas, et iseenesest oleks kõikide Eestisse tulevate inimeste testimine vajalik.

Soome teatas töönädala lõpus, et plaanib hakata testima kõiki riiki tulevaid inimesi. See mõjutaks aga ka Soomes töötavaid eestlasi, kes seni on saanud kahe riigi vahet sõita ilma testimis- või eneseisolatsioonikohustuseta.

Täpse piiriületuskorra avalikustab Soome valitsus aga tuleval reedel.

Lisaks hakkab alates esmaspäevast kõigilt riiki sisenejatelt koroonatesti nõudma Ühendkuningriik, vahendab BBC. Kõik Suurbritanniasse saabujad peavad jääma ka kümneks päevaks karantiini, mida saab lühendada ainult juhul, kui viie päeva möödudes tehakse uus koroonatest ja see on negatiivne.