Kreenholm pakub Joala kuju uueks asukohaks Narvat

"Me ei taha hakata kellegagi võitlust pidama, vaid pakume olukorrale mõistlikku lahendust: kui on probleem, kuhu kuju panna, siis meil on koht olemas. Kreenholmi territoorium on kinnine ja seal ei sega kuju kedagi," kommenteeris Ida-Viru turismiklastri üks eestvedajatest Meelis Kuusk, kes koos kolleeg Kadri Jaloneniga vastava idee välja pakkus.

Kuusk usub, et sellest tekiks turismimagnet ja võrdles seda Pariisi Eiffeli torniga, mida valmides paljud õudsaks pidasid, aga millest nüüd on saanud vaatamisväärsus.

Turismiklastri mõte kõnetas Kreenholmi arendajat, osaühingu Narva Gate tegevjuhti Jaanus Mikku, kes lubas teha Viljandi linnale ettepaneku, et Joala monumendi uueks asukohaks võiks saada Narva.

Viljandi linnavalitsus teeb tõenäoliselt esmaspäeval otsuse Joala ausammas teisaldada.

Jaak Joala nime, näo ja käte kujutiste eemaldamist monumendilt hiljemalt esmaspäevaks, 18. jaanuariks, nõudis tema lesk Maire Joala, keda esindav advokaadibüroo Triniti saatis Viljandi linnavalitsusele esmaspäeval sellekohase nõude. Vastasel juhul lubas Maire Joala kohtusse minna.

Viljandi linnapea Madis Timpson rääkis, et tema arvates ei ole taolistel kohtuasjadel mõtet ning seepärast tuleks monument ära viia nii kiiresti kui võimalik.