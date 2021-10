MTÜ Meie Viljandi tahab Joala ausamba ära osta

MTÜ Meie Viljandi kohustub tasuma Viljandi linnale 50 000 eurot pärast seda, kui kohus on otsustanud, et Maire Joala poolt 11. jaanuaril käesoleval aastal linnale esitatud nõuded kuuluvad rahuldamisele. Selle summa ulatuses toetas linn MTÜ-d kuju rajamisel.

"MTÜ Meie Viljandi on nõus võtma enda omandisse Jaak Joala monumendi. MTÜ Meie Viljandi kohustub tasuma Viljandi linnale 50 000 eurot pärast seda, kui kohus on otsustanud, et Maire Joala poolt 11. 01. 2021. a. linnale esitatud nõuded kuuluvad rahuldamisele," seisab MTÜ ettepanekus volikogule.

Jaak Joala abikaasa Maire Joala pole rahul skulptor Mati Karmini loodud kujuga ja nõudis linnalt selle katmist.

MTÜ Meie Viljandi on valmis Maire Joalaga kuju eksponeerimise küsimuses läbirääkima või vajadusel kohut käima.

ERR-i ajakirjanik Olev Kenk küsis Meie Viljandi juhatuse liikmelt Harri Juhani Aaltonenilt, miks nad on nõus linna asemel ise kuju ümber tekkinud vaidlusi lahendada võtma.

"Selle taga on aus tahe see asi klaarida. Ma arvan ja olen nõus võitlema selle eest, et Eestis oleks kunst vaba ja et mitte ükski poliitik, kõrvaltvaataja või keegi teine ei saaks otsustada, mida ja kuidas kunstnik peab ja näeb enda teost ja teeb enda teost. See on vist üks teine režiim, kus keegi ütleb kunstnikule, mida ta saab teha ja mida mitte. Ma olen nõus kulutama oma närvi ja raha selleks, et seista Eesti vaba kunsti eest," rääkis Aaltonen.