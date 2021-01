Uued piirireeglid ei selgita, kuidas saavad Eestisse vaktsineeritud reisijad

Valitsuse neljapäevase otsuse järgi saab Eestisse saabuja eneseisolatsiooni lühendada, kui ta teeb 72 tundi enne riiki sisenemist koroonaviiruse testi. Kui see on negatiivne, saab ta kuuendal päeval pärast testi tegemist teha uue testi ja kui ka see on negatiivne, pääseb ta kümnepäevasest isolatsioonist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koroonaviiruse läbi põdenud reisijal näitab aga test positiivset tulemust veel mitmeid kuid, kuigi ta pole nakkusohtlik.

"Meie jaoks nad ikkagi peavad täitma isolatsioonilehe ja suunduma testima. Kui neil on mingisugused muud, näiteks ongi inimene läbi põdenud, siis kindlasti suhelda tuleb terviseametiga ja nemad saavad öelda, kas inimene peab isolatsioonis viibima või mitte," ütles politsei- ja piirivalveameti Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva.

PPA-l õigust kedagi eneseisolatsioonist vabastada ei ole. Terviseameti esindaja ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui piiril antud test on positiivne, tuleb ka haiguse läbipõdenul jääda isolatsiooni, kuni valitsus ei otsusta oma korraldusega teisiti. Sama käib välisriikide kodanike kohta.

Selge pole see, kuidas hakatakse piiril käituma vaktsineeritutega.

"Täna kehtiva korralduse järgi vaktsineerimist isolatsiooni aja arvestamisel ei arvestata. Ilmselt see on tulevikus tulemas, kuid hetkel isolatsiooni juures seda ei arvestata," rääkis Järva.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et valitsus on vaktsineeritute ja koroona läbipõdenute piiriületamise ettepaneku põhimõtteliselt heaks kiitnud, kuid tehnilist lahendust veel pole.

"Põhimõte on see, et valitsus soovib inimestele, kel on kuue kuu jooksul koroonaviirus läbi põetud või kes on vaktsineeritud, et eneseisolatsiooni kohustust mitte kohaldada," selgitas minister.

Jaanuaris on Eesti piiril tehtud juba ligi 8000 testi. Eesti kodanike testi maksab riik, tasuline test maksab 52 eurot. Suurbritanniast saabujad testi tegemist valida ei saa, vaid on kohustatud selle tegema 72 tundi enne riiki sisenemist või kohe sisenemise järel.

Reedest ei pea eneseisolatsiooni jääma nendest riikidest tulijad, kus nakatunute piirmäär on kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta 150 inimest. Varem oli see 50.

"Mis tegelikult tähendab seda, et näiteks Soomest, Islandilt ja Kreekast tulles ei peagi isolatsiooni jääma," märkis Järva.